Инвалидов штрафовали за бесплатную для них парковку в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Акимат столицы определил места под платные автомобильные парковки с дальнейшей передачей управляющей компании ТОО «Парковочное пространство Астаны» в рамках государственно-частного партнерства.

При этом на таких парковках предусмотрены бесплатные места для инвалидов. Однако, было установлено, что таких водителей привлекали к административной отвественности в автоматическом режиме с помощью технических средств («Дозор-М»). При уклонении от уплаты за парковку выписывался штраф в размере 3 МРП.

«По актам надзора прокуратуры района Нура отменено 40 незаконных административных материалов указанной категории. Проведена работа по установлению автотранспорта, зарегистрированного на инвалидов, проживающих в столице», — проинформировали в надзорном органе.

Таким образом, указанные категории граждан освобождены от оплаты за парковку на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой, а также наложения на них административного штрафа, в том числе в автоматическом режиме.