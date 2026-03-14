В рамках грантового финансирования на конкурсы было подано 7 659 заявок

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Инвестиции в интеллект растут, а разработки ученых находят реальное применение в экономике. МНВО РК подвело итоги реализации масштабных исследовательских проектов за последние годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, в Казахстане продолжается активная фаза реализации Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы. Главная цель стратегии – превратить науку из теоретической дисциплины в мощный инструмент решения национальных задач. Ключевым фактором здесь стало кратное увеличение финансирования: за последние пять лет объем инвестиций в эту сферу вырос в пять раз.

От идеи до коммерции: новый вектор госполитики

Выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, Глава государства подчеркнул, что сегодня в стране выстраивается четкая цепочка: «Университет – исследования – инновации – коммерция».

«Растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с производством. В настоящее время запущено около 300 коммерческих проектов», – отметил Президент, добавив, что создание условий для молодых ученых остается приоритетной задачей.

Грантовое финансирование: тысячи идей и сотни внедрений

В МНВО проанализировали результаты проектов, выполнявшихся в периоды 2022-2024 и 2023-2025 годов. Статистика подтверждает: казахстанская наука становится более прикладной и конкурентоспособной.

В рамках грантового финансирования на конкурсы было подано 7 659 заявок, из которых строгий отбор Национальных научных советов прошли 2 121 проект (27,7%).

Результаты грантов за 2022-2024 гг. (10 направлений):

5 879 научных работ опубликовано (из них 2 644 – в престижных зарубежных изданиях);

267 охранных документов получено;

406 разработок уже внедрено в практику.



Результаты грантов за 2023-2025 гг. (10 направлений):

3 573 научные работы (1 787 – за рубежом);

211 патентов и свидетельств;

347 практических внедрений.

Программно-целевое финансирование: решение стратегических задач

Этот вид поддержки ориентирован на решение конкретных проблем экономики и социальной сферы. Из 538 поданных заявок одобрение получили 174 программы (32,3%).



Итоги программ за 2022-2024 гг. (9 направлений):

1 300 публикаций (466 – в международных журналах);

79 охранных документов и 67 внедрений.

Итоги программ за 2023-2025 гг. (11 направлений):

1 873 научные работы (777 – за рубежом);

217 патентов и 67 внедрений в реальный сектор.

Фундамент для будущего

Высокая публикационная активность и сотни полученных патентов подтверждают, что казахстанские разработки востребованы не только внутри страны, но и на мировом уровне. Главный итог последних лет – формирование устойчивой связи между лабораториями и заводами.

Министерство науки и высшего образования РК намерено и дальше развивать инфраструктуру, поддерживать молодых исследователей и стимулировать коммерциализацию технологий, утверждая науку в роли ключевого драйвера инновационного развития страны.