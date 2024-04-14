Инвестиции в молодых ученых развивают конкурентоспособность Казахстана- политолог

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев считает, что на заседании Национального совета по науке и технологиям президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед научным сообществом масштабные задачи, сообщает Kazpravda.kz

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Талгат Калиев подчеркнул, что президент в последние годы уделяет большое внимание к научной отрасли и повышению качества образования. В частности, значительно повысились зарплаты педагогам в школах и университетах, стала больше финансироваться наука.

Теперь важно создать наиболее привлекательные условия для возвращения в страну казахстанских ученых, которые работают за границей. Многие из них остаются гражданами Казахстана, поэтому возвращение на родину не будет сопровождаться для них какими-то сложностями с оформлением документов и получением виз.

Идея о привлечении иностранных ученых активно обсуждается и вполне своевременна, так как отечественным специалистам следует развивать международные связи.

По словам Калиева, для развития фундаментальной науки в РК появились большие перспективы. Так, несколько лет назад Казахстан был в числе стран, создавших собственную вакцину от коронавируса, возродила активную деятельность Академия наук, высоко оцениваются преимущества цифровизации.

«Безусловно, наши ученые могут быть конкурентоспособными, необходимо серьезные капиталовложения в крупные исследовательские лаборатории. Однако нельзя ограничиваться усилиями одного государства. В этот процесс должны серьезно включаться большие отраслевые компании. Во всем мире они нацелены на повышение рентабельности, внедрение инноваций, формирование технологических цепочек, производстве новых товаров. В Казахстане есть практически вся таблица Менделеева и редкоземельные металлы, которые используются в высокотехнологических отраслях. Сегодня мы занимаемся экспортом этой продукции. Наверное, теперь следует задуматься о том, как создавать качественный бренд «сделано в Казахстане» и повысить его узнаваемость в мире, - констатировал эксперт.

Политолог согласился с мнением президента о том, что сегодняшние вызовы демонстрируют, насколько важно концентрировать внимание на науке и прогнозировании. Это позволяет использовать передовые технологии в борьбе с природными стихиями и заранее предупредить техногенные катастрофы и неблагоприятные метеорологические явления.

Научный подход позволит улучшить прогнозный потенциал благодаря усилению взаимодействия госорганов с социологическими и исследовательскими центрами.

В частности, после завершения противопаводковых работ обязательно будет проведена работа над ошибками.