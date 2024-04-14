Инвестиции в молодых ученых развивают конкурентоспособность Казахстана- политолог

Мнения
141
Дана Аменова
Корреспондент

Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев считает, что на заседании Национального совета по науке и технологиям президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед научным сообществом масштабные задачи, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: ortcom.kz

Талгат Калиев подчеркнул, что президент в последние годы уделяет большое внимание к научной отрасли и повышению качества образования. В частности, значительно повысились зарплаты педагогам в школах и университетах, стала больше финансироваться наука.

Теперь важно создать наиболее привлекательные условия для возвращения в страну казахстанских ученых, которые работают за границей. Многие из них остаются гражданами Казахстана, поэтому возвращение на родину не будет сопровождаться для них какими-то сложностями с оформлением документов и получением виз. 

Идея о привлечении иностранных ученых активно обсуждается и вполне своевременна, так как отечественным специалистам следует развивать международные связи.

По словам Калиева, для развития фундаментальной науки в РК появились большие перспективы. Так, несколько лет назад Казахстан был в числе стран, создавших собственную вакцину от коронавируса, возродила активную деятельность Академия наук, высоко оцениваются преимущества цифровизации.  

 «Безусловно, наши ученые могут быть конкурентоспособными, необходимо серьезные капиталовложения в крупные исследовательские лаборатории. Однако нельзя ограничиваться усилиями одного государства. В этот процесс должны серьезно включаться большие отраслевые компании. Во всем мире они нацелены на повышение рентабельности, внедрение инноваций, формирование технологических цепочек, производстве новых товаров. В Казахстане есть практически вся таблица Менделеева и редкоземельные металлы, которые используются в высокотехнологических отраслях. Сегодня мы занимаемся экспортом этой продукции. Наверное, теперь следует задуматься о том, как создавать качественный бренд «сделано в Казахстане» и повысить его узнаваемость в мире, - констатировал эксперт.

Политолог согласился с мнением президента о том, что сегодняшние вызовы демонстрируют, насколько важно концентрировать внимание на науке и прогнозировании. Это позволяет использовать передовые технологии в борьбе с природными стихиями и заранее предупредить техногенные катастрофы и неблагоприятные метеорологические явления.

Научный подход позволит улучшить прогнозный потенциал благодаря усилению взаимодействия госорганов с социологическими и исследовательскими центрами.  

В частности, после завершения противопаводковых работ обязательно будет проведена работа над ошибками.

«Инвестиции в молодых ученых имеет более долгосрочный эффект. Они проявляют заинтересованность и активность. Сегодня президент большое внимание уделяет развитию креативной индустрии. Такие усилия могут в значительной степени способствовать созданию среды, где будут генерировать инновационные решения, так как новое поколение - двигатель прогресса. Наша задача- объединить наиболее креативных людей в Казахстане. Их достижения  и успехи - серьезный повод  гордиться  интеллектуальным потенциалом страны», - заключил  Талгат Калиев.

 

 

#Токаев #президент #заседание #технологии #наука #политолог #Нацсовет

Популярное

Все
Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев
Большая вода: более 11 тыс. человек вернулись домой
Иран атаковал Израиль
Сотни сайгаков утонули в Западном Казахстане
Около сорока разыскиваемых преступников задержано за неделю МВД
Риск подтопления актюбинских нефтескважин полностью не устранен
В Петропавловске возобновляется подача воды, со светом перебоев нет
Вторую партию гумпомощи направил Казахстану Кыргызстан
Казахские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток в связи со сложной ситуацией в регионе
Масштабами новой волны паводков обеспокоены мажилисмены
С паводком борются 26 тыс. казахстанских педагогов
Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны
Военнослужащие продолжают помогать пострадавшим от паводков регионам
Казахстан призвал Иран и Израиль к миру
В ликвидации ЧС принимают участие более 9 тыс. энергетиков
Уровень реки Урал в приграничном с Казахстаном Орске упал ниже критического уровня
Инвестиции в молодых ученых развивают конкурентоспособность Казахстана- политолог
Дуэт Данилина/Куламбаева обыграл одну из сильнейших пар мира
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
Целина: как это было
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Сенатор Талгат Жунусов перечислил шаги для укрепления потен…
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии …
Президент обозначил конкретные шаги по развитию науки – пол…
От сердца к сердцу: как волонтеры АНК помогают пострадавшим…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]