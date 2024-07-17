Задержан и.о. главы департамента экологии по ВКО
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Он подозревается в получении взятки
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали временно исполняющего обязанности руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева, сообщает Kazpravda.kz
В Telegram-канале Yedilov Online появилась новость о том, что его взяли с поличным при получении взятки.
В Антикоре подтвердили информацию о задержании.
«Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан временно исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается», – сообщили в ведомстве.
Иная информация будет сообщена дополнительно, добавили в ведомстве.