Задержан и.о. главы департамента экологии по ВКО

Он подозревается в получении взятки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали временно исполняющего обязанности руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева, сообщает Kazpravda.kz

В Telegram-канале Yedilov Online появилась новость о том, что его взяли с поличным при получении взятки.

В Антикоре подтвердили информацию о задержании.

«Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан временно исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по ВКО. Расследование продолжается», – сообщили в ведомстве.

Иная информация будет сообщена дополнительно, добавили в ведомстве.