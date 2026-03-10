Исчезновение семьи в Атырауской области: обнаружены тела всех пропавших

Закон и Порядок
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подозреваемый был задержан в Индонезии

Фото: Polisia.kz

В Атырауской области раскрыто особо тяжкое преступление, связанное с исчезновением семьи из села Жангельдин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, его 64-летней супруги, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.

«В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница Атырау с заявлением о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

6 января текущего года в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился. По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.

«Сотрудники МВД при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС», – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи.

После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.

«Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье "убийство двух и более лиц" и находится на контроле министерства», – отметил Канат Нурмагамбетов.

Расследование продолжается и находится на особом контроле. Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее правоохранители опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве супружеской пары. 

#убийство #семья #зять

Популярное

Все
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
Реформа в эпоху глобальных разломов
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
ИИ помогает казахстанским врачам быстрее выявлять инсульт и онкозаболевания
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Караганди…
Ни одного правонарушения за год
Кибермошенники активизировались к 8 марта: что нужно знать
Директор частных стоматологий попал под следствие АФМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]