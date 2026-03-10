Фото: Polisia.kz

В Атырауской области раскрыто особо тяжкое преступление, связанное с исчезновением семьи из села Жангельдин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, его 64-летней супруги, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.

«В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница Атырау с заявлением о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

6 января текущего года в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился. По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.

«Сотрудники МВД при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС», – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи.

После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.

«Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье "убийство двух и более лиц" и находится на контроле министерства», – отметил Канат Нурмагамбетов.

Расследование продолжается и находится на особом контроле. Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее правоохранители опубликовали ориентировку на подозреваемого в убийстве супружеской пары.