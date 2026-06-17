Искусственный интеллект на страже безопасности

Цифровизация
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Камеры машинного зрения, скоростемеры и умные светофоры – все это элементы одного большого проекта

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Проект «Безопасный город» направлен на цифровизацию контроля над общественной безопасностью и профилактику правонарушений. Проект действует в Карагандинском регионе на протяжении пяти лет и постоянно расширяется, причем этот процесс происходит в рамках государственно-частного парт­нерства.

Например, сейчас в Караганде тестируют умные пешеходные переходы нового типа. Они представляют собой гибрид светофора с обратным отсчетом времени и камеры с искусственным интеллектом. Их ставят в местах, где зафиксированы наезды на людей, переходящих дорогу.

– В Караганде, возле Центрального парка культуры и отдыха в рамках пилотного проекта мы установили два умных пешеходных перехода, – сообщил руководитель проекта, который реализует НПО «Перспектива», Максим Ким. – Их основная функция – фиксировать такие нарушения ПДД, как пересечение проезжей части на красный сигнал светофора, и факты, когда водители не уступают дорогу пешеходам. Кроме того, эти устройства проверяют людей, попавших в их поле зрения, по базе находящихся в розыске.

Как работает умный пешеходный переход? Сначала встроенная видеокамера записывает момент, когда дорогу переходит человек, находящийся в розыске, или когда происходит ДТП. Потом она фиксирует лица всех участников инцидента, собирает информацию о них из государственных баз данных и отправляет ее в полицию. На место происшествия выезжает патруль, находящийся неподалеку, составляет административный протокол или задерживает разыскиваемого человека, на которого указал ИИ.

Пока умные пешеходные переходы работают только в режиме фиксации. Они «высматривают» беглых преступников и злостных должников, с которыми потом работают правоохранители и судебные исполнители. А вот нарушителям Правил дорожного движения штрафы пока не выписывают. При этом ИИ собирает информацию об инцидентах на дороге. Когда пилотный проект завершится, полиция проанализирует эти данные и сделает вывод: нужны ли умные пешеходные переходы Караганде и другим населенным пунктам региона.

Отметим, что в рамках проекта «Безопасный город» в области реализуются и другие цифровые инициативы. Одна из них – JolScan – помогает следить за состоянием дорог, от чего зависит уровень аварийности. На 80 каретах скорой помощи и городских автобусах установлены специальные видеокамеры, которые сканируют асфальт и обнаруживают недостатки: выбои­ны, колею, трещины, открытые люки и неисправные ливневки. Все собранные данные поступают в госорганы, где чиновники потом принимают решение: делать ремонт или подождать год-другой.

Другой проект касается бе­зопасности в медицинских организациях. Его запустили после того, как в Казахстане случился всплеск нападений на врачей. Специалисты НПО «Перспектива» установили в Многопрофильной больнице им. Х. Макажанова тревожную кнопку. В случае нападения на медика нужно нажать на нее, и сигнал о нештатной ситуации поступит напрямую в полицию. В этот момент изображение с камер видеонаблюдения, установленных в клинике, будет транслироваться на мониторах Центра оперативного управления ДП Карагандинской области.

В результате правоохранители смогут оценить ситуацию и решить, выезжать на вызов или нет. Сотрудники многопрофильной больницы еще тестируют тревожную кнопку. Пока не решено, нужны ли такие устройства в других стационарах и поликлиниках региона.

#проект #Караганда #Безопасный город

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