Новая услуга для предпринимателей доступна в приложении eGov Business

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Business появилась новая госуслуга для предпринимателей «Передача доли уставного капитала в доверительное управление», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НИТ

Доверительное управление применяется в случаях, когда собственник временно передает управление своей долей другому лицу, сохраняя при этом право собственности. Все изменения оформляются официально и вносятся в государственные информационные системы.

Для получения услуги в eGov Business необходимо:

-авторизоваться в мобильном приложении eGov Business;

-перейти в раздел «Категории услуг» – «Правовые отношения»;

-выбрать услугу «Передача доли ЮЛ в доверительное управление» и указать тип заявления;

-указать БИН юридического лица, ИИН/БИН учредителя-доверителя и ИИН/БИН доверительного управляющего;

-указать долю в процентах и теңге, срок передачи (в том числе бессрочно), номер и дату документа о передаче;

-прикрепить сканированную копию документа в формате PDF;

-подписать заявление одним из доступных способов;

-отслеживать статус рассмотрения в разделе «Сообщения» – «История услуг».

«Теперь в приложении доступна важная корпоративная услуга по передаче доли в уставном капитале в доверительное управление. Раньше для этого требовалось больше времени и личного участия, а всю процедуру можно пройти прямо со смартфона. Это экономит время и делает ведение бизнеса проще и удобнее», – отметил зампредседателя правления АО «Национальные Информационные Технологии» Шынгыс Оразалимов.

Срок оказания услуги составляет не позднее 3 рабочих дней. Результат услуги можно посмотреть на странице статуса заявки и в разделе «Сообщения – История услуг» приложения eGov Business. Услуга предоставляется бесплатно.