Искусственный интеллект поможет будущим мамам

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Уникальное приложение для акушеров и гинекологов разработали в области Абай

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Благодаря работе с приложением PartoLearn студенты-медики, а также прак­тикующие акушеры и гинекологи смогут овладеть навыком заполнения партограммы – одного из главных документов, который оформляют при поступлении беременной женщины в роддом. Партограмма представляет собой графическую запись ключевых данных, направленных на отслеживание состояния роженицы и обеспечение высококачественной помощи при родах.

По словам сооснователя технологического кластера Abai IT-Valley Асхата Бейсембаева, потенциал проекта PartoLearn велик.

– Глава государства поставил задачу развивать цифровизацию и креа­тивную индустрию в регионе, и разработка нашего приложения идет как раз в русле реализации этого поручения. Приложение сейчас вышло на релиз, мы анализируем отзывы пользователей. У проекта большой потенциал: партограмму заполняют во многих странах, и это очень важный документ. Когда мы переведем приложение на английский, оно пригодится всем студентам. К примеру, только в России обучается более 300 тысяч студентов-медиков, – подчеркнул Асхат Бейсембаев.

Руководитель проекта, студент медицинского университета Семея Жандос Айдосов добавил, что в приложении PartoLearn пользователь может не только оценивать состоя­ние роженицы и плода, но и планировать дальнейшее наблюдение за состоянием здоровья матери и ребенка.

Приложение представляет собой пять ситуационных задач, которые разделены на три-четыре осмотра. Изучив каждую ситуационную задачу, пользователь научится записывать необходимые данные роженицы в момент поступления. Далее по описанию каждого осмотра он сможет заполнить партограмму по разделам: поддерживающий уход, оказание помощи ребенку, оказание помощи матери, ход родов, введение лекарственных средств. Разработчики уверены, что приложение поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности.

Руководитель процесса разработки студент Alikhan Bokeikhan University Арыстан Канафин подчеркнул, что благодаря приложению получится также исключить человеческий фактор при проверке ответов студентов.

– Сейчас ответы студентов проверяются вручную преподавателями, а наше приложение-тренажер позволяет проверить их моментально, исключая такой фактор, как врачебная ошибка. Мы запрограммировали процесс обучения так, что пользователь не может перейти к следующему осмотру или выпустить роженицу из роддома до тех пор, пока он не заполнит все ответы правильно. Уверен, что PartoLearn поможет роддомам и медицинским университетам заметно улучшить знания и навыки специалистов акушерского дела, – говорит Арыстан Канафин.

Скоро приложение станет доступно на английском языке – и им смогут воспользоваться студенты всех медицинских вузов.

#медицина #беременность #приложение #PartoLearn

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