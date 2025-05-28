Здесь выставлены полотна Владимира Эйферта, Ирины Борхман, Леонида Усайтиса, Павла Фризена, Генриха Фогелера. Все они были отправлены в Карлаг с клеймом «враг народа». Лагерное начальство открыто эксплуатировало талант живописцев. Однако они находили возможность изображать на своих картинах мир, далекий от колючей проволоки.

– В Карлаге творчество было средством выживания для реп­рессированных художников, – отмечает куратор выставки Айгуль Омарова. – Среди них были те, кто после освобождения создавал декорации к теат­ральным спектаклям, оформ­лял интерьеры и наружные стены зданий. Их творческий потенциал сыграл большую роль в становлении карагандинского искусства. Устраивая выставку, мы хотим почтить память тех, чьи судьбы были сломлены, но чьи произведения продолжают жить.

Некоторые репрессированные художники, освободившись из лагеря, оставались жить в Караганде. Они занимались творчеством, отражая в своих картинах душевные муки, скорбь и одновременно любовь к степному краю, который стал их вторым домом.

В рамках выставки посетителям представили экспозицию работ художника-реставратора Буде Аманжолова под названием «Голодомор». Все они выполнены в графике. Благодаря черно-белой гамме образы аула, объятого огнем, матери, лишившейся ребенка, беженцев, ищущих пристанища, кажутся еще более трагичными.

Уроженец Темиртау Буде Аманжолов долго собирал информацию о голоде 30-х годов XX века. Он ездил по аулам и встречался с людьми, пережившими то страшное время. Поэтому в его картинах нашли отражение реальные события и эмоции, которые автор испытал во время своих изысканий.