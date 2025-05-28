Искусство вопреки репрессиям

Афиша
1
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в областном музее изобразительного искусства проходит выставка картин ссыльных художников.

фото автора

Здесь выставлены полотна Владимира Эйферта, Ирины Борхман, Леонида Усайтиса, Павла Фризена, Генриха Фогелера. Все они были отправлены в Карлаг с клеймом «враг народа». Лагерное начальство открыто эксплуатировало талант живописцев. Однако они находили возможность изображать на своих картинах мир, далекий от колючей проволоки.

– В Карлаге творчество было средством выживания для реп­рессированных художников,  – отмечает куратор выставки Айгуль Омарова. – Среди них были те, кто после освобождения создавал декорации к теат­ральным спектаклям, оформ­лял интерьеры и наружные стены зданий. Их творческий потенциал сыграл большую роль в становлении карагандинского искусства. Устраивая выставку, мы хотим почтить память тех, чьи судьбы были сломлены, но чьи произведения продолжают жить.

Некоторые репрессированные художники, освободившись из лагеря, оставались жить в Караганде. Они занимались творчеством, отражая в своих картинах душевные муки, скорбь и одновременно любовь к степному краю, который стал их вторым домом.

В рамках выставки посетителям представили экспозицию работ художника-реставратора Буде Аманжолова под названием «Голодомор». Все они выполнены в графике. Благодаря черно-белой гамме образы аула, объятого огнем, матери, лишившейся ребенка, беженцев, ищущих пристанища, кажутся еще более трагичными.

Уроженец Темиртау Буде Аманжолов долго собирал информацию о голоде 30-х годов XX века. Он ездил по аулам и встречался с людьми, пережившими то страшное время. Поэтому в его картинах нашли отражение реальные события и эмоции, которые автор испытал во время своих изысканий.

#выставка #Караганда #политические репрессии

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
В Нацгвардии определили лучших в перетягивании каната
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
«Умный дом» и все, кто в нем
Гармония музыки и танца
Когда работа начинается с заботы
У каждого должна быть крыша над головой
Как не остаться в долгу
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Клянусь защищать Отчизну!
Развивая медицинский кластер
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

«Соңғы аялдама»: антинаркотический спектакль показали в Аст…
Храброе сердце: музыкальную драму «Маншук» показали в Астане
Ансамбль «Гүлдер» выступит с новой программой в Астане
На сцене «Гедда Габлер»: спектакль о генеральской дочке пок…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]