Использование средств Нацфонда допустимо лишь на достижение стратегических целей.

Сегодня на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Все озвученные инициативы являются элементами курса президента страны на продолжение системных экономических и политических реформ.

Фото: Акорда

Глава государства выделил 9 стратегических направлений дальнейшего развития Казахстана на предстоящий период.

Один из ключевых приоритетов президент назвал устранение дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой. В частности, подчеркнуты необходимость стабильной налоговой политики, важность упрощения Налогового Кодекса и оптимизации налоговых режимов через тотальную цифровизацию администрирования.

Все это ответ на запрос, сформированный в среде предпринимателей и владельцев бизнеса, которому нужны четкие и предсказуемые «правила игры».

Постоянные изменения в сфере налоговой политике государства приводят к торможению процессов развития частной инициативы.

Президент отметил, что нужно стимулировать банковский сектор вкладывать больше средств в экономику. Планируется разработка и принятие нового закона «О банках». Здесь важно напомнить, что в сложные и кризисные годы эти финансовые институты получали неплохую поддержку со стороны государства. Теперь же граждане ждут отдачи от банков в виде реального участия в развитии экономики и повышении благосостояния людей.

Одним из важнейших направлений дальнейших реформ глава государства выделил улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Правительству было поручено замедление инфляции и укрепление международных резервов страны.

Будут разработаны преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Льготы и максимально выгодные условия для развития предпринимательства должны быть предоставлены тем, кто нацелен на выпуск продукции высокого передела. Ушло время продажи сырья и вывоза его из Казахстана. За последние годы в стране сформированы условия для высокой переработки и выпуска качественной продукции в различных областях. Для этого у нас есть все – сырье, технологии, кадры.

Поставлена амбициозная задача – увеличение к 2029 году доли среднего бизнеса в экономике как минимум до 15%. Эта цель вполне достижима при условии развития повсеместного духа предпринимательства, ограничении монополий и создания реальных возможностей для конкуренции в различных отраслях.

При этом реализация этой задачи несет в себе крупный мультипликативный эффект. С одной стороны, мы получим новую плеяду предпринимателей и повысим число занятых в МСБ. С другой – значительный импульс получит сфера производства товаров и услуг, часть из которых будет ориентирована на экспорт.

Касым-Жомарт Токаев также назвал стратегической целью – принятие системных усилий для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Критически важно использовать отечественное сырье и комплектующие в государственных закупках и на отечественных производствах в целом.

Решение первоочередных инфраструктурных проблем является основой качественного и устойчивого экономического роста. Поручено утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов до конца 2024 года. Предстоит реформа железнодорожной отрасли и ремонт и строительство около 12 тысяч километров автомобильных дорог.

Все это даст возможность не только раскрыть наш транзитный потенциал, но и развить сопутствующие предприятия по оказанию различных услуг и сервисные компании.

Отдельно стоит остановиться на проведении референдума по строительству АЭС, который пройдет 6 октября. Это одна из важнейших инициатив, наглядно демонстрирующая курс президента Токаева на открытость и вовлечение граждан в процессы принятия решений.

Глава государства уделяет особое внимание последовательному повышению кадрового потенциала страны. Президент отметил необходимость расширения госзаказа на подготовку ряда критически важных для страны специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других.

Последние события – паводки, ЧС на объектах энергетики и другие – наглядно показали, что без профильных специалистов невозможно справиться с текущими вызовами, в том числе связанными с износом объектов инфраструктуры.

Для этого профильное министерство должно четко понимать потребности рынка и проанализировать реальную потребность в кадрах в условиях современной экономики Казахстана.

С целью повышения кадрового потенциала страны будет продолжена интернационализация высшего образования и усиление отбора в педагогические вузы. Привлечение иностранных университетов в Казахстан, с одной стороны, способствует повышению конкуренции на этом рынке. С другой – работает на повышение качества самого процесса обучения.

Реализация комплексных мер для укрепления здоровья нации и перезагрузка системы социальной поддержки граждан также является одной из стратегических задач, обозначенных в Послании 2024 года. Будет создана единая государственная медицинская информационная система. Также продолжатся спецвыплаты для лиц, занятых во вредных условиях труда.

Президент отметил, что в стране должен прорабатываться вопрос об улучшении экологической ситуации и культивировании бережного отношения к окружающей среде. Глава государства подчеркнул важность повышения ответственности бизнеса в вопросе защиты природы. Важнейшей задачей является защита лесов и степей от пожаров и фокус на сохранении уникальной флоры и фауны Казахстана.

Перед правительством была поставлена задача по кардинальному повышению эффективности государственного управления. Должно быть эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов.

Основной посыл – «жить нужно по средствам».

Использование средств Нацфонда допустимо лишь на достижение стратегических целей.

По словам президента, в обществе должна утвердиться повсеместная идеология закона и порядка. Глава государства назвал основной задачей – превращение Казахстана в территорию комфортной и безопасной жизни. Также поручено принять меры по усилению иммунитета казахстанцев к разного рода мошенническим схемам. Это особенно актуально в последнее время.

Для исполнения всех этих задач, безусловно, необходима консолидация всего госаппарата, депутатского корпуса, представителей бизнеса, общественных организаций и всех граждан нашей страны. Только через конструктивный диалог между мы сможем вместе построить по-настоящему Справедливый Казахстан.