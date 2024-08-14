Истоки лудомании – в семейных отношениях

Интервью
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Беседовал Николай Жоров

Проблема лудомании в нашем обществе назрела настолько, что ее пришлось решать на законодательном уровне.

коллаж из архива «КП»

В июле нынешнего года был принят закон, внедряющий нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения. Но лудомания – это болезнь, и только запретительными мерами ее не победить. О том, как семьям, столкнувшимся с бедой, выходить из ситуации, рассказывает кандидат психологических наук Лариса Левина.

– Лариса Викторовна, помогут ли принятые государством меры избавиться от лудомании?

– Лудомания, как и любая другая форма зависимости, имеет комплекс­ный характер, и государство делает на своем уровне все, что может. Однако принятые нормы могут лишь снизить остроту проблемы, но не решить ее, поскольку корни нужно искать в семье.

Поэтому было бы неплохо развивать систему профилактических мероприятий, создавать программы превенции, работать с семьями на уровне «информационных прививок» еще до того, как проблема будет сформирована.

                         фото предоставлено Ларисой Левиной

Принятый закон как раз и является такой «информационной прививкой». Предложенный подход помогает профилактировать поведение людей, рассказывать о тяжелых последствиях лудомании. Безусловно, эта работа нужна и важна, она может уберечь от беды, позволить вернуться в реальность тем, кто только начал идти в сторону зависимости или смотрит в данном направлении.

– Лудоманию считают серьезной болезнью, но, как заявляют эксперты, при высокой мотивации попавшего в зависимость человека есть шансы на исцеление. Верно ли это утверждение?

– Специалисты относят лудоманию к так называемым процессным зависимостям. При этом механизм их формирования имеет свои причины и особенности, обусловлен личностной и психологической предрасположенностью.

Безусловно, высокая мотивация самого человека дает шансы на уход от зависимости, но, как правило, это бывает крайне редко и не служит гарантией полного исцеления. В данную зависимость часто втягивается вся семейная система, и для достижения большего эффекта желательно работать, в том числе, с родными и близкими.

– Для решения тех или иных проб­лем создаются различные общественные объединения, заявляю­щие о готовности бороться с пороками. Но насколько эффективна деятельность таких образований?

– В настоящее время действительно создано множество общественных объединений и реабилитационных центров. Я думаю, что их наличие в какой-то степени актуализирует пробле­матику, является попыткой найти оптимальные и эффективные способы оказания помощи зависимым и их семьям.

Деятельность таких структур помогает накапливать опыт работы, оценивать эффективность тех или иных подходов в реабилитации. Но тут важно не причинить вред и не использовать методы, отрицательно влияющие на психику зависимого человека.

Как ученому мне бы хотелось, чтобы в нашей стране на государственном уровне изучалась проблема зависимого поведения, проводились серьезные научные исследования по оказанию помощи и реабилитации, разрабатывались медико-психолого-социальные программы, возможно, создавались научно-исследовательские площадки и институты (НИИ) по изучению проблем зависимого и созависимого поведения.

Потенциал ученых и интерес к данной проблеме высок, и было бы очень хорошо продолжать двигаться в этом направлении.

– Как часто Вам лично приходится сталкиваться с этим явлением и что Вы советуете предпринять попавшему в зависимость и членам его семьи?

– Мой многолетний опыт показывает: сами лудоманы, да и вообще люди с зависимостями не приходят к психологу – их приводят родные в надежде, что специалист решит проблему. То есть ответственность перекладывается на другого (психолога, нарколога и прочих). В моменты давления со стороны близких зависимый придет, выслушает и, выйдя на улицу, пойдет делать все то же самое, и семья не выберется из порочного круга.

К примеру, мать выплачивает миллионные долги за взрослого сына-лудомана,­ а он их множит снова и снова. И тут в первую очередь вопрос к матери: почему и зачем она усугуб­ляет положение? Положительный результат получается лишь тогда, когда все члены семейной системы обращаются к специалистам. Только так у зависимого может появиться база для формирования устойчивой, здоровой мотивации к исцелению.

Нахождение в реабилитационных центрах дает более динамический и эффективный результат, так как там зависимый находится под контролем, и ему оказывается комплексная помощь, но вот выходить он будет в ту же семейную систему и окружение, поэтому для эффективного избавления от зависимости нужно работать со всеми членами семьи.

Большинство специалистов утверждает, что лудоманию до конца излечить невозможно, зависимость будет сохраняться всю жизнь, но справиться с этим можно, если каждый член семьи в полной мере осознает проблему.

Возможно, было бы эффективным создавать отдельные горячие линии на телефонах доверия по оказанию помощи людям, находящимся в зависимости, и их близким. Было бы хорошо, если бы создавались группы встреч (при поликлиниках, школах или других учреждениях) по работе с зависимыми и группы встреч для членов семей. Групповая терапия в данных вопросах показывает высокую эффективность.

– Есть ли страны, где лудомания не считается проблемой в обществе?

– Лудомания во всем мире признается тяжелым недугом. Все развитые страны смотрят на это явление как на серьезную проблему и пытаются искать способы борьбы с ней, а также методы оказания помощи зависимым и семьям.

При развившейся лудомании процессы в головном мозге и поведении подобны процессам при химических зависимостях. Считаю, что лудомания – проблема крайне серьезная и разрушительная, и наша страна должна бороться с ней и с ее последствиями, искать и исследовать подходы к оказанию помощи людям, попавшим в зависимость.

 

#зависимость #болезнь #лудомания #психология

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