Историческая победа! Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open

В полуфинале женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии лидер женской сборной РК Елена Рыбакина нанесла поражение экс-первой ракетке мира, двукратной чемпионке Australian Open представительнице Беларуси Виктории Азаренко (24 WTA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Фото: ktf.kz

Продолжительность матча составила 1 час и 40 минут. Казахстанка сделал 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Рыбакиной.

Теперь соперницей казахстанки в матче за трофей «Большого шлема» станет победительница пары Арина Соболенко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша). Финал состоится в субботу 28 января.

Елена стала первой казахстанкой, которая вышла в финал Australian Open. Пока на ее счету есть только одна победа в турнире «Большого шлема» – в 2022 году она выиграла «Уимблдон».