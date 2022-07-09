Спорт
Исторический успех Казахстана: Елена Рыбакина выиграла "Уимблдон"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 50 минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Трофей за победу в Уимблдоне Елене Рыбакиной вручила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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