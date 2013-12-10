Общество
Историческая роль Лидера

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, представители партии «Нур Отан», фонда Первого Президента, дипломатических миссий, научно-педагогического сообщества. Открывая работу «круглого стола», директор Музея Первого Президента РК Алма Сагынгали напомнила, что в нынешнем году наша страна будет отмечать 22-ю годовщину со дня обретения независимости, и за эти годы были сформированы базовые ценности казахстанского пути – свобода, единство, стабильность и процветание.

– Благодаря мудрой политике Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева за недолгие годы независимости Казахстан трансформировался в политически сильное, динамично развивающееся демократическое государство, где межэтническое и межконфессиональное согласие являются стержнем всей государственной идеологии, – отметила Алма Сагынгали, подчеркнув, что успехи во внутри- и внешнеполитическом развитии свидетельствуют о правильном выборе вектора развития с первых дней обретения суверенитета.

Участники «круглого стола» в своих выступлениях обозначили уникальные идеи и решения Первого Президента и проанализировали результаты их реализации, оказавшие реальное влияние на успехи Казахстана во всех сферах, на развитие потенциала нашего государства. Так, выступающие говорили о внешней политике республики, глобальных мирных инициативах Главы государства, по достоинству оцененных мировым сообществом. О роли Президента в деле сохранения и укрепления общественного согласия в многонациональной республике, в частности, о создании уникального института Ассамблеи народа Казахстана и идее толерантности как одного из приоритетов национальной политики, многих других аспектах.

Стоит отметить, что заседание «круглого стола» стало частью реализуемой музеем научной программы «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации Н. А. Назарбаев: биография, инициативы и политическое кредо», рассчитанной до 2015 года и нацеленной на дальнейшее изучение биографии и исторической роли Первого Президента в укреплении независимого государства.

Юлия МАГЕР

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