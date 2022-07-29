Фото: news.un.org
В мире
Историческую резолюцию об окружающей среде приняла Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла историческую резолюцию, провозглашающую доступ к чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде универсальным правом человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на News.un.org.

Документ поддержала 161 страна. Делегации восьми государств, включая Россию, воздержались. 

Резолюция Генассамблеи базируется на тексте, принятом в прошлом году Советом по правам человека. Она призывает государства, международные организации и предприятия активизировать усилия по обеспечению здоровой окружающей среды для всех жителей планеты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал историческое решение ГА. По его мнению, это знаменательное событие демонстрирует, что государства-члены способны объединиться для совместной борьбы против тройственного кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.

«Резолюция поможет закрыть пробелы в защите окружающей среды и расширит возможности людей, включая защитников экологических прав человека, детей, молодежь, женщин и представителей коренных народов», – говорится в заявлении Генсека ООН, опубликованном его пресс-службой.  

Антониу Гутерриш добавил, что решение Генассамблеи поможет государствам ускорить выполнение своих обязательств в области охраны окружающей среды и прав человека. Глава ООН подчеркнул, что принятие резолюции – «это только начало», и призвал страны сделать право на доступ к чистой, здоровой и устойчивой окружающей среде «реальностью для всех и везде».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, приветствовав решение ГА, повторила призыв Генерального секретаря к срочным действиям, направленным на выполнение обязательств по защите окружающей среды.

В тексте резолюции, первоначально представленном Коста-Рикой, Мальдивскими Островами, Марокко, Словенией и Швейцарией в июне прошлого года, говорится, что право на здоровую окружающую среду тесно привязано к действующему международному законодательству. Негативное воздействие изменения климата, неразумное использование природных ресурсов, загрязнение воздуха, земли и воды и связанная с этим утрата биоразнообразия мешают осуществлению права на чистую окружающую среду. Экологический ущерб, в свою очередь, влечет за собой как прямые, так и косвенные негативные последствия для эффективного осуществления всех прав человека.

По словам Специального докладчика ООН по правам человека и окружающей среде Дэвида Бойда, решение Генассамблеи изменит саму природу международного права в области прав человека.

«Правительства десятилетиями давали обещания очистить окружающую среду и бороться с чрезвычайной климатической ситуацией, но наличие законодательно закрепленного права на здоровую окружающую среду в корне меняет ситуацию: «выпрашивание» экологических подачек у правительства сменится требованиями», – подчеркнул Спецдокладчик.

Первым международным форумом, поставившим экологические вопросы во главу угла международной повестки дня, стала Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде, проходившая в 1972 году в Стокгольме. Ее работа завершилась подписанием декларации, ознаменовавшей начало диалога между промышленно развитыми и развивающимися странами на тему взаимосвязи между экономическим ростом, загрязнением воздуха, воды и океана и благополучием людей во всем мире.

В Стокгольме государства-члены ООН впервые заявили, что люди имеют фундаментальное право на «окружающую среду, качество которой позволяет вести достойную и благополучную жизнь».

В октябре прошлого года, после десятилетий работы стран, находящихся на переднем крае борьбы с изменением климата, Совет по правам человека наконец признал это право и призвал Генеральную Ассамблею ООН сделать то же самое.

Ожидается, что признание права на здоровую окружающую среду этими органами ООН послужит катализатором экологической активности в мире и даст возможность простым людям призвать свои правительства к ответу.

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