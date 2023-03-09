"История одного неба" Димаша Кудайбергена номинирована на премию кинофестиваля в Лондоне

В кинофестивале "Crystal Palace International Film Festival" фильм "История одного неба" номинирована в категории "Fab Eclectic Mix / Великолепный эклектичный микс".

Фото: dimashnews.com

В Лондоне в рамках кинофестиваля "Crystal Palace International Film Festival" состоялся показ "История одного неба". В зале West Norwood Picturehouse собрались ценители искусства, среди которых были и поклонники Димаша. Dears из Великобритании, Ирландии и других стран специально приехали на показ фильма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Впервые зрители увидели клип на произведение "История одного неба" 24 сентября 2022 года на фан-встрече артиста с поклонниками в Алматы. Димаш Кудайберген выступил композитором, автором сценария и исполнителем главной роли в 13-минутном музыкальном фильме режиссёра Алины Верипя.

"Основная идея фильма в том, что он призывает объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей", - поделилась режиссер фильма Алина Верипя в интервью редакции DimashNews.

В кинофестивале "Crystal Palace International Film Festival" фильм "История одного неба" номинирована в категории "Fab Eclectic Mix / Великолепный эклектичный микс".

"Не короткий, не длинный, просто блестящий!" - характеризуют данную категорию организаторы фестиваля.

Crystal Palace International Film Festival входит в топ-10 среди более 10 000 кинофестивалей по всему миру. Основанный в 2009 году кинофестиваль показывает только самые лучшие из независимых фильмов, тщательно отбирая картины. Участие в фестивале даёт определенный знак качества фильму и возможность просмотра большой аудиторией.