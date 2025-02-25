История страны – история ее народа

АНК
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Елена Левкович
корреспондент

Продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летнему юбилею Ассамб­леи народа Казахстана. Значимыми событиями в этой череде стали сразу два мероприятия, прошедшие в Музее Первого Президента при поддержке учреждения «Қоғамдық келесім» и Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева.

фото Игоря Бургандинова

Открытие выставки «Дорога единства» прошло с участием представителей АНК, деятелей культуры. Как отметила заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Анастасия Щегорцова, в рамках празднования юбилея ассамб­леи запланировано еще немало ярких культурных и интеллектуальных мероприятий.

– Уверена, те архивные материалы, экспонаты, которые представлены на выставке, заставят посетителей внимательнее, предметнее посмотреть на историю ассамблеи, позволят узнать, как рождался этот уникальный институт. И вместе с тем – увидеть лица, истории и людские судьбы, которые переплелись на нашей теплой, радушной казахстанской земле, – подчеркнула она.

Глава Музея Первого Президента Куляйша Актаева в свою очередь обратила внимание на то, что выставка «Дорога единства» – результат переосмысления и интерпретации событий, процессов, определивших судьбу достижений эпохи независимости.

Появилась она благодаря сотрудничеству музея с «Қоғамдық келесім», Корейским культурным центром и Посольством Республики Корея в Казахстане.

– Осмысление пути, пройденного казахстанским обществом, приводит к пониманию важности исторической памяти – самого чувствительного элемента общественного сознания. История нашей страны наполнена не только горькими страницами периода депортации, но и созидательным трудом, достижениями многих поколений представителей разных этносов, для которых Казахстан стал родным домом, – отметила директор музея.

Открытие выставки предваряло дефиле «Мост времени» от дунганского этнокультурного центра «Юнчи». Дюжина красавиц представила наряды, которые, как прокомментировали организаторы, «не просто одежда, а связующее звено между прошлым и будущим, каждый наряд – связь поколений, передаваемая символическими узорами и национальными элементами». А завершилась торжественная часть концертом оркест­ра Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, представившего в честь юбилея АНК праздничную программу «Достық жыры».

Музей стал площадкой и для еще одного мероприятия – диалоговой платформы «Память поколений», пригласившей к участию студентов столичных вузов. Открыл встречу Юрий Серебрянский, казахстанский писатель, кавалер ордена «Құрмет», представивший свою книгу «Алтыншаш».

– Книга состоит наполовину из реаль­ных историй, их я бережно собирал из первых уст. А вторая часть – это повесть про девочку Алтыншаш, и она тоже основана на реальных событиях. У меня получился собирательный персонаж из разрозненных кусочков чужих судеб, – рассказал автор книги.

По словам Юрия Серебрянского, название книге дал реальный факт: маленькую польскую девочку, оказавшуюся в чужой стране и выросшую в принявшей ее со всем радушием казахской семье, нарекли так люди за ее золотистые волосы.

– Я хотел показать, как люди переживали те непростые времена, сохраняя в себе доброту и человечность. Это и послужило основным литературным материалом. Признаюсь: далась книга непросто. Одно дело, когда истории выходили несколько раз в год в журнале польской диаспоры Казахстана Ałmatyński Kurier Polonijny, и совсем другое, когда они оказались объединенными в одной книге – эмоциональный эффект получился сильнейший. По отзывам уже прочитавших вижу, что люди воспринимают эту книгу не только как трагические страницы истории, но и как надежду, а в этом в том числе и состояла задача, – заключил Юрий Серебрянский.

Поделилась своей семейной историей и член союза матерей АНК Астаны Айшат Вагапова: ее маму, саму еще ребенка 8–9 лет, вместе с младшими братьями увели в неизвестность военные – родителей не было дома, детей, по сути, похитили, дав «на сборы» минут 15. Девочка взяла с собой одеяльце, которое потом спасло от смерти в холодных вагонах...

Рассказывая, Айшат Гиланиевна едва сдерживала слезы. Но она уверена: говорить о тех временах важно, дабы сохранить память народов, переживших трагедию депортации.

У встречи в Астане будет продолжение: как заверила Куляйша Актаева, в процессе создания сейчас находится электронный ресурс – онлайн-архив «Моя история», где будут собраны воспоминания отдельных людей, представителей разных этносов, для которых Казахстан стал домом.

#АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана

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