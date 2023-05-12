История в камне

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Серик Кабдулов

В Атырауской области идет активное изучение эпиграфических памятников прошлых веков.

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Самый древний надгробный памятник в прошлом году был обнаружен Центром изучения историко-культурного наследия Атырауской области.

– Это балбалтас. Пока единственный найденный на территории области. Особенность этого надгробного памятника в том, что на нем изображено человеческое лицо, а не письмена и рисунки. Он похож на статую. Такие надгробия часто встречаются в Южном, Центральном Казахстане, а вот в Атырау надгробный памятник с изображением женщины обнаружен впервые, – рассказывает археолог Марат Касенов.

История находки балбалтаса дос­таточно интересна. При археологических раскопках кургана Таскара у села Сагиз Кызылкогинского района была обнаружена каменная скульптура. Такие памятники древние тюрки воздвигали чаще всего выдающимся личностям. Предполагается, что находка высотой 1 м 20 см и шириной 50 см относится к огузо-кипчакскому периоду. Вместе с балбалтасом были найдены принадлежности для совершения обряда поклонения. С IX века в связи с распространением ислама такие балбалтасы стали исчезать из наших степей, потому что в исламе не разрешено изображать человеческий образ.

– Этот факт говорит о том, что земля наша таит в себе много загадок. Для нас находка балбалтаса стала неожиданностью. До сих пор помню этот момент. Мы даже были в некотором шоке и долго обсуждали находку. Настоящие масштабные раскопки в нашем регионе еще впереди, и мы, надеюсь, найдем немало интересного. Атырауская земля – настоящий кладезь не только в плане поисков и обнаружения полезных ископаемых, но и с историчес­кой, археологической точек зрения. Вообще, казахская земля таит в себе множество тайн и загадок истории, которые еще предстоит разгадать человечеству. Но о ее величии мы можем уверенно говорить уже сегодня. И как доказательство тому – найденный в прошлом году балбалтас, – говорит руководитель областного центра исследования историко-культурного наследия Толыбай Достыбаев. – Вот, казалось бы, городище Сарайшык раскопано вдоль и поперек, а нет, там вновь и вновь обнаруживаются ценные предметы. А мы еще только начинаем исследовать места, по которым пролегал маршрут Великого шелкового пути.

По информации сотрудников центра, в настоящее время в регионе насчитывается более одной тысячи объектов историко-культурного наследия. А помимо этого обнаружено много эпиграфических памятников прошлых столетий – кулпытасов и койтасов.

На сегодня выявлено около 1 500 кулпытасов, пояснили в областном центре исследования историко-культурного наследия. Хотя в реальности их намного больше. Просто находятся они в отдаленных местах. Их общее чис­ло оценивается от двух до трех тысяч. Одним из захоронений с наибольшей концентрацией кулпытасов являются некрополь «Алтын» в Махамбетском райо­не и некрополь «Алпан» в Кызылкогинском районе, а также «Карашунгуль» в Жылыойском районе, «Акмешит» и «Ушкан», где имеются крупные надгробные комплексы.

Вся информация о найденных памятниках истории была объединена в сборник «Эпиграфические памятники атырауских казахов».

Как отмечают археологи, найденные кулпытасы и койтасы демонст­рируют мастерство камнерезов прошлого, многообразие, гармонию архитектурных линий. Последнее достигнуто благодаря мастерству и использованию определенных пород известняка и песчаника. На надгробных памятниках синтезировались и другие виды народного искусства, к примеру орнаменты.

В атырауском регионе самые старые мемориальные надгробия – койтасы – датируются 1810–1815 годами. В этот период надгробия вырезали на очень высоком художественном уровне – изображались животные, оружие, женские украшения.

Ареал камнерезных памятников, в первую очередь кулпытасов, позволяет ученым определить границы распространения западноказахстанского мемориально-культового зодчества.

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