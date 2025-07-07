IT-проект из Казахстана одержал победу на WSIS Prizes 2025

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Казахстанский проект «Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) завоевал первое место в своей номинации на престижной международной премии WSIS Prizes 2025, передает Kazpravda.kz 

Разработка признана лучшей в категории «Роль правительств и всех заинтересованных сторон в продвижении ИКТ для развития» (The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development).

Победители были объявлены сегодня в Женеве в рамках WSIS+20 High-Level Event, посвященного 20-летию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) - ключевой инициативы ООН по развитию глобального цифрового сотрудничества.

Особое внимание Казахстану было уделено и на церемонии: команда из Казахстана открыла сессию награждения. Награду вручила лично Глава Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в присутствии представителей государств-членов и международных организаций.

Это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года. В 2025 году в конкурсе приняли участие порядка 1000 проектов из разных стран мира.

«Эта победа - международное признание цифрового прогресса нашей страны. Казахстан демонстрирует высокий технологический потенциал и способен не просто идти в ногу с мировыми трендами, но и задавать их, предлагая значимые цифровые решения на глобальном уровне», - отметил руководитель Инженерно-технического центра Управления делами Президента Даурен Нуралиев.

«Ситуационно-аналитический комплекс» (САК) - это инновационная цифровая платформа для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе. Система охватывает более 500 индикаторов социально-экономического развития по всем регионам страны и позволяет принимать стратегические решения в режиме реального времени. САК используется в Администрации Президента и Управлении делами Президента Республики Казахстан.

#IT #награда #проект #разработка

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