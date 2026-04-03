Казахстанские ученые разработали систему умного дома

Дана Аменова
Результаты проекта продемонстрировали высокую эффективность продукта в реальных условиях эксплуатации

В преддверии Дня работников науки, отмечаемого 12 апреля, в рамках рубрики «Наука – во благо общества» МНВО РК выпускает серию видеоматериалов о научных проектах отечественных ученых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, проект реализован при поддержке Фонда науки РК в рамках научного проекта DP21681802 в 2023-2025 годах. В результате были разработаны контроллер Wallee и соответствующее программное обеспечение, а также представлена на рынок полноценная система Smart Home («Умный Дом»).

Решение позволяет объединить инженерные и бытовые системы зданий в единую платформу, обеспечивая эффективную реализацию сценарного управления и автоматизации. Система предлагает комплексный подход к обеспечению безопасности, управлению энергоресурсами и оптимизации бытовых процессов.

Результаты проекта продемонстрировали высокую эффективность продукта в реальных условиях эксплуатации. В частности, система успешно прошла апробацию на пилотных и коммерческих объектах, а показатели производства и продаж превысили запланированные уровни.

По словам директора компании Connected Home Саята Актая, разработанная система уже широко применяется в строительной отрасли.

«Мы сотрудничаем с крупными строительными компаниями. Контроллер используется для автоматизации, а датчики обеспечивают безопасность. Все сигналы поступают в наше мобильное приложение. Пользователь может в режиме реального времени получать уведомления о протечке воды, появлении дыма или несанкционированном доступе, даже находясь вне дома», – отметил он.

Кроме того, с помощью контакторного устройства можно дистанционно включать и отключать электроснабжение в доме. На сегодня были заключены контракты на установку таких контроллеров в 15 тысячах квартир в Астане, Алматы и Шымкенте, из которых 7 тысяч уже оснащены системой.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Токаев дал ряд поручений министру науки и высшего образован…
Бектенов поручил акиматам развивать региональные инновацион…
Школьница из Аягоза разработала эко-асфальт из пластиковых …
Президент: «Мы должны не просто копировать чужие знания и н…

