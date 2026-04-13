Отечественная разработка, в отличие от существующих аналогов, состоит только из натуральных компонентов и полностью разлагается в почве меньше чем за 3 месяца. Причём, не только удерживает влагу, но и повышает плодородие земель

Учёные Восточного Казахстана создали экологичную альтернативу синтетическим гидрогелям, которые сегодня применяют в сельском и лесном хозяйствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Нехватка поливных угодий, дефицит воды, засуха. Для аграриев сегодня это одни из главных вызовов. И применение гидрогелей – способ решить проблему. Они накапливают в себе влагу во время полива, или дождей. А при необходимости, отдают растениям обратно. Только вот другой вопрос – насколько безопасны эти средства, отмечает руководитель национальной лаборатории Кыдырмолла Акатан. По его словам, существующие на рынке препараты – полностью синтетические.

- Зарубежные гидрогели, несомненно, очень хорошо впитывают и удерживают влагу, но со временем начинают оказывать уже негативное воздействие на почву. Ведь сделаны они из искусственных материалов, подобных пластику, на основе нефтепродуктов. Они не разлагаются, не растворяются, а значит, в итоге загрязняют землю, - говорит руководитель Национальной лаборатории университета Кыдырмолла Акатан.

Именно поэтому команда ученых этой лаборатории разработала собственный вид гидрогеля - полностью на основе натуральных материалов. К примеру, в ход идёт шелуха подсолнечника, которую обычно просто выбрасывают.

- Для того, чтобы его получить, нам нужны экологически чистые, безопасные материалы. Мы получаем их из отходов семечек, сои, рисовой шелухи. Это очень интересно, так как занимаемся переработкой отходов, во-первых. Во-вторых, производством необходимых продуктов для агрокультуры, - рассказывает лаборант Пулот Гулмурод.

Результаты – впечатляют. Эти миниатюрные шарики способны удержать в себе воду объемом в 500 раз больше, а значит, будут эффективно увлажнять корни растений. Но самое интересное, что они полностью разлагаются всего за 70-80 дней. При этом ещё и обогащают почву полезными микроэлементами. Власти региона уже заинтересовались проектом.

- Для нас это очень полезно, для нашего климата резко континентального. Эффективность его в том, что он увеличивает приживаемость и бонитировку почвы. В целом, мы готовы и сейчас рассматриваем разные пути поддержки данного проекта. И я надеюсь на то, что мы сейчас это рассмотрим на Совете, и соответствующие решения будут приняты, - отметил заместитель руководителя управления предпринимательства ВКО Арман Есентаев.

Пока же учёные подали документы на получение патента и ждут финансовой поддержки, тогда они смогут поставить хотя бы небольшую производственную линию. Спрос будет, уверены разработчики. Ведь сфера применения гидрогелей не ограничивается сельским хозяйством. Это и озеленение территорий, и посадка лесов.