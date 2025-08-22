IT-специалисты ЦА собрались в КазНУ

Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На базе КазНУ имени аль-Фараби проходит масштабное региональное мероприятие – AWS Community Day Central Asia 2025. Форум объединил экспертов из числа AWS Heroes, Community Builders, а также приглашенных спикеров из Канады, Германии, Испании, Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

В работе мероприятия принимают участие разработчики, инженеры, архитекторы, стартаперы, студенты и лидеры ИТ-индустрии.

С каждым годом стремительно растет интерес к облачным технологиям и укрепляется коллаборация технологического сообщества Центральной Азии. Впервые событие такого уровня проводится в офлайн-формате на территории Казахстана.  

С приветственным словом на открытии выступил проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ имени аль-Фараби Маргулан Ибраимов, подчеркнувший значимость подобных инициатив. 

«Сегодняшняя молодежь – это не просто пользователи технологий, а их создатели. Такие события, как AWS Community Day, становятся платформами, где студенты, разработчики и специалисты обмениваются идеями, вдохновляются опытом и уже сегодня формируют будущее цифровой экономики Казахстана и всего региона», – отметил проректор КазНУ.

Организаторами мероприятия выступили лидеры AWS-сообществ из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана – официальные представители AWS User Groups. Участники обсудили реальные кейсы построения облачных решений, вызовы цифровой трансформации, современные практики в сфере DevOps, машинного обучения, автоматизации и кибербезопасности.

Особое внимание привлекли интерактивные сессии с разбором архитектур реальных проектов, откровенные обсуждения ошибок, а также практические мастер-классы, где участники могли применить полученные знания на практике.

Кульминацией программы стал AWS GameDay – командное соревнование, в котором участники решали инженерные задачи, приближенные к реальным бизнес-сценариям. Это не просто конкурс, а динамичное обучение через практику и командную работу.

На протяжении всего периода соревнования участники активно делились опытом, получали консультации от практиков и профессиональные советы. Мероприятие стало не только образовательной платформой, но и местом, где формируются новые коллаборации, бизнес-идеи и технологические партнерства. AWS Community Day Central Asia проходит при поддержке международных и локальных ИТ-компаний, учебных заведений и технических сообществ.

#IT #ЦА

