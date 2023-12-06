Итальянский институт культуры открыли в Алматы

В Алматы открылся первый в регионе Центральной Азии и Кавказа Институт итальянской культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В мероприятии приняли участие представители акимата города, дипломатического корпуса, института Гёте и французского альянса, итальянского сообщества, местного бизнеса и культуры.

Основная миссия Института культуры состоит в популяризации итальянского языка и культуры, привлечении внимания к новым творческим талантам. Вуз оказывает содействие изучению итальянского языка, поддержку в публикации итальянских книг, организовывает выставки и фестивали, осуществляет сотрудничество с местными учреждениями в планировании мероприятий, связанных с музыкой, танцами, кино, театром, литературой и др.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии координирует и управляет сетью из 86 итальянских культурных институтов (IIC) по всему миру. Первый подобный институт был открыт в Праге (Чехия) в 1922 году. С момента создания в данных учебных заведениях итальянскому языку обучилось более 330 тысяч студентов.