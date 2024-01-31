Итальянский врач: операции над детьми в Газе проводятся без анестезии

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Операции над детьми в секторе Газа проводятся в отсутствие анестезии, сообщения об этом – это не пропаганда, заявил заведующий отделением интенсивной терапии больницы "Гаслини" Андреа Москателли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщила местная газета il Secolo XIX, в больницу итальянской Генуи поступили три девочки из числа прибывших минувшим вечером. В общей сложности Италия намерена принять около сотни палестинских детей, нуждающихся в медицинской помощи.

- В глазах девочек видно страдание, они очень и очень пострадали. Надо иметь в виду, что то, что они сказали, вовсе не пропаганда. Операции в секторе Газа проводятся в полевых госпиталях без анестезии, - сказал Москателли.

Девочки проходят терапию в отделении ортопедии.

Самолет ВВС Италии доставил в римский аэропорт Чампино 11 молодых палестинцев, из которых только один старше 18 лет. Детей приняли для лечения в больницах Генуи, Флоренции и Рима.

Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.

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