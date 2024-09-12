Итоги четвертого соревновательного дня на ВИК в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба «Центра национальных и конных видов спорта» предоставила итоги четвертого соревновательного дня на Всемирных играх кочевников в Астане, передает Kazpravda.kz

Завершился четвертый день 5-х Всемирных игр кочевников, в ходе которого спортсмены соревновались по девяти видам спорта. Это жамбы ату в стиле Жамбы, соревнования между силачами – рowerful nomad, полуфинальный матч по кокпару, групповой этап по кокбору, традиционная стрельба из лука, кыргызская борьба алыш, состязания по аркан тартыс, финальные соревнования по асык ату и тогызкумалаку.

11 сентября в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, состоялись соревнования по жамбы ату в казахском стиле. В числе победителей: 1 место - ТэРи Гун (Китай), 2 место - Батыр Бексаут (Казахстан), 3 место - Далох Самал (Таиланд).

Также в этноауле прошло состязание силачей рowerful nomad в абсолютной весовой категории. В рамках одного дня состоялись квалификация и финал. Места распределились следующим образом: 1 – Макулбеков Азамат (Казахстан), 2 – Гейтаси Реза (Иран), 3 – Вагапов Денис (Россия).

На ипподроме «Казанат» сборная Казахстана по кокпару встретилась с командой России. По итогам встречи Казахстан выиграл в кокпаре у России 18:2. Соперником казахстанской команды станет сборная Кыргызстана.

В соревнованиях по кокбору прошли матчи между Казахстаном и Турцией, а также между Кыргызстаном и Россией. Первое противостояние завершилось со счетом 15:1 в пользу Казахстана, во втором матче со счетом 11:6 одержала победу кыргызская команда. В финале зрителей ждет ожидаемое противостояние двух команд-фаворитов.

На лукодроме «Аргымак» продолжились соревнования по традиционной стрельбе из лука. Спортсмены соревновались в традиционной стрельбе из лука в стиле «Жамбы». Среди мужчин места распределились так: 1. Алин Михай Тудоран (Румыния), 2. Рахмангулов Гафур (Россия), 3. Салимов Бакберген (Казахстан), 3. Кулмирзаев Жанибек (Казахстан). Среди женщин: 1. Демирбаг Айсегуль (Турция), 2. Хуньине д-р Домокос (Венгрия), 3. Сури Рено (Индонезия), 3. Алексеева Анна (Россия).

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова стартовали соревнования по кыргызской борьбе Алыш в 6 весовых категориях среди мужчин и 6 весовых категориях среди женщин. В рамках одного дня 192 спортсмена из 35 стран мира выявили сильнейших в 12 весовых категориях.

Результаты распределения мест среди победителей:

Женщины

-55 кг

1. Фарангиз Абдунабиева (Узбекистан)

2. Алена Фатыхова (Россия)

3. Назерке Абилтаева (Казахстан)

3. Анано Моргошия (Грузия)

-60 кг

1. Омолбанин Мохсами (Иран)

2. Муслисахон Ахмедова (Узбекистан)

3. Рина Су (Китай)

3. Арайлым Ракиш (Казахстан)

-65 кг

1. Манзураой Мидинова (Узбекистан)

2. Нурзат Бактыяр кызы (Кыргызстан)

3. Рогайе Махмуд (Иран)

3. Айнур Акжигитова (Казахстан)

-70 кг

1. Алина Пухова (Россия)

2. Дилафруз Мамаджонова (Узбекистан)

3. Динара Камчыбекова (Кыргызстан)

3. Дун Сем Ван (Нидерланды)

-75 кг

1. Дина Гизатулина (Россия)

2. Перизат Жакыпбекова (Казахстан)

3. Батсетдег Цогочир (Монголия)

3. Сахана Алмамадова (Азербайджан)

+75 кг

1. Нагира Сарбашова (Кыргызстан)

2. Хание Ашури (Иран)

3. Замира Кусаева (Россия)

3. Чаган Цяньдеген (Китай)

Мужчины

-60 кг

1. Байаман Абидинов (Кыргызстан)

2. Калмухан Турмаханбет (Казахстан)

3. Шокухи Мохаммад (Иран)

3. Илфат Миннегалиев (Россия)

-70 кг

1. Ойбек Султанов (Узбекистан)

2. Ислам Фалягов (Россия)

3. Калисбек Каюмов (Кыргызстан)

3. Нуржан Сарсенгалиев (Казахстан)

-80 кг

1. Ирлан Казбек уулу (Кыргызстан)

2. Илхомджон Машрабов (Узбекистан)

3. Артур Зулькарнаев (Россия)

3. Жасур Мехтиев (Азербайджан)

-90 кг

1. Аннагурбан Аллабердиев (Туркменистан)

2. Хуснидин Рузиев (Узбекистан)

3. Азизхан Мусабек уулу (Кыргызстан)

3. Иван Ичизли (Молдова)

-100 кг

1. Нодирбек Ахатжонов (Узбекистан)

2. Бекбол Нурланулы (Казахстан)

3. Булат Мусин (Россия)

3. Палван Гурбангельдиев (Туркменистан)

+100 кг

1. Ранис Гилязетдинов (Россия)

2. Ливиу Малуда (Румыния)

3. Байкесайлике Айидар (Китай)

3. Нурдаулет Жарылгапов (Казахстан)

В Ледовом дворце «Алау» состоялись состязания по Аркан тартыс. Победители были определены в этот же день. Среди женщин: 1. Россия, 2. Казахстан, 3. Кыргызстан. Среди мужчин: 1. Россия, 2. Казахстан, 3. Кыргызстан.

11 сентября ледовый дворец «Алау» принял финальные соревнования асык ату среди мужчин и бес асык среди женщин.

Победители в асык ату – мужчины: 1. Казахстан, 2. Кыргызстан, 3. Таджикистан. Победители в бес асык – женщины: 1. Казахстан, 2. Россия, 3. Монголия.

В спортивном комплексе «Думан» состоялись финальные игры по тогызкумалаку. Среди мужчин победителями стали: 1. Бостандыков Бексултан (Казахстан), 2. Дуулатбеков Марлис (Кыргызстан), 3. Ауелбай Ерсултан (Казахстан), 3. Сыргак Уулу Сырттан (Кыргызстан). Среди женщин: 1. Сериккызы Молдир (Казахстан), 2. Кожанассип Ангаган (Казахстан), 3. Жамансартова Азиза (Кыргызстан), 3. Шамбетова Алтынай (Кыргызстан).

Команды-победители: 1. Казахстан, 2. Кыргызстан, 3. Монголия, 3. Россия.