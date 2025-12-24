Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан завершает год масштабной модернизации сферы культуры, укрепляя инфраструктуру, расширяя возможности для творчества и усиливая поддержку работников культуры, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, на Национальном курултае Глава государства сделал особый акцент на принятие мер по строительству и развитию театров в регионах. В этой связи планируются ремонт здания театра «Жастар», а также рассматривается вопрос строительства нового здания для Театра кукол в Астане.

Наряду с этим, в ближайшие годы планируется строительство новых зданий драматических театров в городах Семей, Конаев и Актобе.

Вместе с тем ведётся работа по реконструкции зданий республиканских театров: Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы.

Важным направлением стала и модернизация инфраструктуры. В этом году завершена реконструкция главного корпуса Казахского национального университета искусств имени К. Байсейітовой. Началось строительство нового общежития Академии искусств имени Т. Жургенова. В крупных городах продолжается модернизация зданий трех школ искусств.

В ведомстве отметили, что всего в 2025 году завершено строительство 61 объекта культуры. Ведутся ремонтные работы на 251 объекте в регионах. Продолжается создание археологического парка «Бозок», который станет важным центром изучения истории столицы.

Социальная поддержка работников культуры остаётся приоритетом. Зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличивается поэтапно.

В период с 2022 по 2025 годы заработная плата 64 тысяч работников организаций культуры и архивов ежегодно увеличивалась на 20%. Государство также поощряет выдающихся деятелей искусства через стипендии и награды.

В начале года 75 представителей культуры получили государственные стипендии. По указу Президента ряд граждан удостоен наград за вклад в развитие и популяризацию культуры Казахстана. Среди отмеченных деятелей – оперная певица Мария Мудряк. Ей в 2025 году по указу Главы государства присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана».

«Для меня большая честь получить признание моей родины – Казахстана. Я очень благодарна нашему Президенту. Этот год особенный для меня: 28 лет с начала моей профессиональной карьеры. Я с гордостью представляю нашу страну на ведущих оперных сценах мира и намерена и впредь достойно служить своей Родине, прославляя ее своими выступлениями», – поделилась певица.

В дополнение к этим преобразованиям, статус «Академический» был официально присвоен ряду ведущих учреждений культуры, среди которых Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой, Алматинский государственный театр кукол, Жамбылский областной казахский драматический театр имени А.Токпанова, а также Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева.