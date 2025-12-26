Сенат под председательством Маулена Ашимбаева вернул Строительный кодекс РК и сопутствующие поправки в пакет законов по вопросам архитектуры, в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства, а также Закон РК «О банках и банковской деятельности» с сопутствующими изменениями и дополнениями в профильное законодательство.

– Сегодня мы рассмотрели новый Строительный кодекс, разработанный по поручению Главы государства. Кодекс содержит нормы, направленные на повышение качества планирования и строительства объектов. Внедрены механизмы, усиливающие государственный контроль в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Еще одним рассмотренным сегодня и очень важным является Закон «О банках и банковской деятельности» в новой редакции. Надеемся, что изменения будут способствовать обеспечению стабильности банковского сектора и повышению качества оказываемых гражданам услуг, – отметил в своем выступлении председатель Сената.

По итогам обсуждения концептуально сенаторы поддержали данные законы, но предложили внести в них ряд поправок. Так, Строительный кодекс дополнен нормой по организации процесса разработки проектно-сметной документации по строительным объектам на портале для организации экспертизы проектов по принципу «одного окна», который является обязательным для строительных объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций. Также вносится изменение, предусматривающее исключение из обязанности пользователя финансирования строи­тельства и эксплуатации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории индивидуальной жилой застройки.

Поправки сенаторов касательно закона о банках, пояснил депутат Сергей Карплюк, связаны с уточнением требований по соблюдению пруденциальных нормативов и лимитов при переходе банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией. Также сенаторы уточнили правомочность фондовых бирж и клиринговых организаций в части выполнения указаний физических и юридических лиц по платежам и переводам денег.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили ратификацию Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории два под эгидой ЮНЕСКО. Принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию гляциологической науки, а также решению проблем водной и продовольственной безопасности.

Одобрили сенаторы и Закон РК «О внесении дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс», который направлен на усиление защиты от насилия в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Теперь за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей или исправительных работ в том же размере. Также предусмотрено наказание в виде общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от двух до трех лет ограничения либо лишения свободы.

Одобрение депутатов получили Цифровой кодекс РК, разработанный в рамках исполнения поручения Главы государства по трансформации Казахстана в полноценную цифровую страну, и рассмотренный в двух чтениях Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

– В своем ежегодном Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил важнейшую задачу – за три года трансформировать Казахстан в цифровое государство. Цифровой кодекс, рассмотренный сегодня, формирует правовую основу для достижения этой цели. В кодексе определены объекты и субъекты цифровой среды, установлены правовые механизмы цифрового государственного управления. Вопросы безопасности также не остались без внимания. Принятие Цифрового кодекса будет способствовать внедрению современных технологий во все сферы. Уверен, что новые нормы будут способствовать оптимизации государственного управления, повышению качества услуг и модернизации нашей экономики, – сказал Мау­лен Ашимбаев, комментируя одобренные законы.

Были подведены и итоги работы палаты за уходящий год. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на ряде важных законов, которые были приняты в этом году по поручению Президента. Как было отмечено, с начала года сенаторами были рассмотрены 102 закона, направленных на обеспечение политического и устойчивого социально-экономического развития страны.

– В начале года по прямому поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева были приняты новые Бюджетный и Налоговый кодексы. Таким образом, полностью пересмотрена фискальная и налоговая политика. Принят новый Водный кодекс, который формирует законодательную основу для эффективного использования водных ресурсов. Одобрен новый закон об искусственном интеллекте, регулирующий общественные отношения в области искусственного интеллекта, который активно используется в повседневной жизни. Мы приняли главный финансовый до­кумент страны – республиканский бюджет на три года. Утверж­ден также закон, придающий городу Туркестану особый статус. Одобрены также нормы, направленные на усиление противодействия мошенничеству, а также на развитие искусственного интеллекта. Надеемся, что эти и другие законы будут работать на благо страны, – сказал спикер палаты.

Маулен Ашимбаев также остановился на результатах законодательной работы постоянных комитетов Сената, включая итоги парламентских слушаний, правительственных часов, выездных заседаний и других форматов взаимодействия с заинтересованными сторонами для решения актуальных вопросов регионов.

– Постоянные комитеты в соответствии с планом работы провели пять правительственных часов, более 50 выездных заседаний, около 100 круглых столов и встреч. В рамках этой работы всесторонне обсуждался ход исполнения поручений Президента страны, законов и государственных программ. Кроме того, наши коллеги направили более 130 депутатских запросов и предложили Правительству пути решения актуальных воп­росов. Было организовано около 140 международных мероприятий. В этом году деятельность Совета по взаимодействию с маслихатами перешла на качественно новый формат – впервые было организовано расширенное заседание. Депутатские группы «Бір ел – бір мүдде» и «Өңір», Совет сенаторов, диалоговая площадка «Ұлттық мүдде», общественный проект «Школа аналитики» и Совет по инклюзии организовали 16 заседаний. Успешно проведено три заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, – резюмировал спикер и подчерк­нул, что и в году наступающем сенаторы продолжат работать над законодательным обеспечением инициатив Президента страны.