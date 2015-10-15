Иван Дычко остался без олимпийской лицензии 

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В Дохе завершился чемпионат мира по боксу, на котором отечественные боксеры остались без наград высшего достоинства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Последняя надежда сборной Казахстана на завоевание золотой медали, а вместе с тем и олимпийской путевки в Рио-де-Жанейро – Иван Дычко – по итогам трех раундов уступил сопернику из Франции Тони Йоке.
Одной из сильнейших в боксе стран – Казахстану – в столице Катара пришлось довольствоваться двумя серебряными наградами Данияра Елеусинова и Ивана Дычко. Нельзя сказать, что оба наших боксера в финальных встречах выглядели слабее оппонентов, но вердикт судейской коллегии был неутешительным…
Остается надеяться, что тренеры главной команды страны во главе с Мырзагали Айтжановым сделают из прошедшего чемпионата планеты правильные выводы и на главных стартах четырехлетия отечественные мастера кожаной перчатки будут в числе главных соискателей на золотые медали.