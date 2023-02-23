Из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан – топ-10

Граждане Турции, США, Великобритании и Германии вошли в топ-10 туристов, посетивших Казахстан с начала 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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"С начала нового года нашу страну посетили почти 2,5 тысячи граждан Турции, около 1,4 тысячи граждан Германии, около 1,4 тысячи граждан США, почти 1,2 тысячи граждан Великобритании.

Что касается гостей из ближнего зарубежья, то в первой десятке – Россия (более 58,2 тысячи туристов), Узбекистан (более 11,2 тысячи), Кыргызстан (около 3 тысяч), Китай и Таджикистан (по более чем 2,3 тысячи).

Отмечается динамика гостей из Индии – около 3 тысяч. Напомним, что недавно именно в Индии Казахстан получил престижную туристическую премию", – поделились в Минкультуры.

При этом как пункт назначения лидирует Алматы – около 40 тысяч туристов. Далее следуют Астана (более 22 тысяч), Актюбинская (4 733), Атырауская (4 212), Мангистауская (3 023), Западно-Казахстанская (2 778), Павлодарская (2 719), Северно-Казахстанская (2 651) области, Шымкент (2 586) и Карагандинская область (2 573).

"Основной поток туристов принимают отели Алматы и Астаны. В десятке самых востребованных мест размещения – гостиницы этих двух мегаполисов. При этом гостей с начала года приняли 16 654 физических и 6 746 юридических лиц по всему Казахстану", – озвучил цифры вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.