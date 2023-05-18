Из Казахстана вывозятся почти весь алюминий, медь и свинец – сенатор

Как отметил депутат, несмотря на увеличение производства, Казахстан не достиг реальной локализации.

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Депутат Сената Шакарим Буктугулов обвинил крупных отечественных недропользователей в ориентации на экспорт сырья и незаинтересованность в развитии переработки внутри страны. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что долгое время доля обрабатывающего сектора в ВВП страны составляла 10-11% и лишь в 2020 году этот показатель достиг 13%, и то - за счет сохранения высокой доли в металлургии.

«Крупные недропользователи ориентированы на экспорт сырья и не заинтересованы в развитии переработки внутри страны. Из Казахстана вывозятся 87% производимого алюминия, 99% меди и 77% свинца. В целом, за последние 6 лет экспорт металлов вырос на 35%», - констатировал сенатор.

Также депутат отметил, что несмотря на увеличение производства, Казахстан не достиг реальной локализации.

«В производстве доминируют импортное сырье и комплектующие. К примеру, несмотря на мощную господдержку, более 80% потребности Казахстана в продукции машиностроения обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих. Доля импорта в фармацевтической промышленности составляет 63%, мебельной - 55%, производстве электронной продукции - 40%. Все это приводит к так называемой «ложной локализации», - отметил сенатор.

Также Шакарим Буктугулов считает, что недропользователи ориентированы на производство продукции низкого передела.

«В прошлом году была утверждена Методика оценки уровня передела товаров, которая вызывает много вопросов. Так, если мы относим к высокому уровню передела производство трансформаторов и лакокрасочных изделий, то развитые страны - летательные аппараты, вычислительную технику и оптические приборы. Как мы видим, разница огромная», - констатировал он.

При этом, отметил сенатор, в стране наблюдается несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки.

«Свыше 60% проектов, включенных в карту индустриализации, имеют низкую и среднюю технологическую сложность. Более 20% проектов не относились к обрабатывающей промышленности. Более того, согласно данным отраслевого обзора Национального банка, в 4 квартале 2022 года загрузка более трети компаний в обрабатывающей промышленности не превышала 50%. Считаем, что господдержку нужно акцентировать на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию», - заявил депутат.

Пока, по его словам, обрабатывающая промышленность остаётся непривлекательной для финансовых институтов. По данным фонда «Даму», в период с 2015 по 2021 годы доля кредитования отрасли в общем объёме займов, выданных банками, снизилась с 16,7 до 10,1%.

«По мнению руководителей предприятий обрабатывающей промышленности, заниматься производством в Казахстане не выгодно, так как они находятся в одинаковых условиях с торговой деятельностью. Системной проблемой также является отсутствие тесной связи между уполномоченными госорганами и предприятиями. Предприятия работают обособленно, сами решают вопросы обеспечения сырьем, поиска поставщиков и сбыта товаров. Ряд предприятий импортируют сырье, которое имеется на отечественном рынке. А рынок заполнен импортными продуктами, аналоги которых производятся в нашей стране», - продолжил депутат.

В этой связи сенатор считает необходимым принять меры по реальной трансформации обрабатывающей промышленности в одну из основ развития экономики.

«Для этого нами предлагается внести поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании», Закон «О промышленной политике» в части ориентирования недропользователей на реализацию части сырья на отечественном рынке на льготных условиях, установления встречных обязательств для компаний, получивших господдержку или имеющих льготы в рамках специальных экономических и индустриальных зон, трансформации деятельности Фонда развития промышленности в сторону стимулирования развития обрабатывающей промышленности», - отметил он.

Также необходимо введение реального механизма по обеспечению безбарьерного доступа отечественных производителей к закупкам крупных недропользователей, акцентирование господдержки на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию.

Также сенатор предлагает пересмотреть методику оценки уровня передела товаров и привести её в соответствие с реальным состоянием отраслей промышленности и экономики в целом.