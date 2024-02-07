Из открытого колодца спасли ребенка трое подростков в Экибастузе

Информацию о произошедшем ЧП сообщили в социальной сети волонтеры VITA. Сообщение о пропавшем ребенке поисковикам поступило около трех часов дня, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz

Второклассник вышел из дома в 12:40, но до школы так и не дошел. Учитель забила «во все колокола» и сразу начала искать мальчика. Подключились волонтеры, они проверяли дворы, опрашивали людей и просматривали видеокамеры.

А около четырех часов дня пришла радостная новость - ребенок найден. Оказалось, что по дороге в школу он упал в открытый колодец глубиной около двух метров. Несколько часов стоял по колено в снегу, пытался выбраться из него, кричал, но тщетно. Никто его не слышал.

Второклассник догадался выбросить из колодца свою рюкзак, который привлек внимание троих подростков, они шли в школу. Именно эта троица и спасла терпящего бедствие ребенка.

Поисковики назвали их имена - Омар Сагындык, Нурасыл Жанажыл и Мансур Ердаукеулы. Все они учатся в восьмом «Б» классе СОШ №21 Экибастуза.

В управлении здравоохранения добавили, что пострадавшего 8-летнего мальчика госпитализировали в Экибастузскую городскую больницу. У него диагностированы общее переохлаждение средней степени и острая реакция на стресс.

Сообщается, что семья с небольшим достатком и многодетная, поэтому у ребенка не было телефона.