Из солдат в студенты

Счастливчиками стали полторы тысячи отличников боевой подготовки. Они получили соответствующий сертификат.

Об итогах первого отбора военнослужащих срочной службы для поступления в высшие учебные заведения страны на брифинге в СЦК рассказали советник министра обороны Айгуль Тулембаева и руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.

В конкурсе участвовали граждане, уволенные в запас весной этого года. Как пояснила представитель Минобороны, отбор проводился по результатам рейтинга военнослужащих. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на цифровой платформе «Срочники 2.0» сайта МО. Электронный ресурс позволил обеспечить прозрачность процедуры отбора и исключил возможность подмены данных.

– Согласно действующему регламенту командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе, – говорила советник министра.

Распределение солдат по вузам и специальностям также производится автоматически с помощью платформы «Срочники 2.0».

– Автоматически по аналогии с ЕНТ сформированы сертификаты с QR-кодом без возможности их фальсификации. Свои сертификаты о поступлении в вуз солдаты могут получить на платформе «Срочники 2.0», – дополнил полковник Ербол Кумарбекулы.

Всего было распределено 1 500 мест. В следующий раз отбор для увольняющихся в запас пройдет осенью 2023 года. Солдаты, не прошедшие отбор, имеют возможность поступить в вуз на платной основе без учета ЕНТ в течение двух лет после окончания службы. С полным списком поступивших в вузы после прохождения срочной воинской службы можно ознакомиться на сайте «Казахстанской правды».

списки:

https://kazpravda.kz/n/15-tys-soldat-srochnikov-poluchili-lgotnye-mesta-v-vuzah-rk-xg