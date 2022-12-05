Из-за морозов в Астане на онлайн-обучение перевели учащихся во вторую смену

Фото: Kazpravda.kz

Из-за ухудшения погоды в Астане 5 декабря уроки для учащихся во вторую смену решено провести дистанционно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования.

«В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в ведомстве.

Ранее в связи с морозами было принято решение о переводе на дистанционный формат учащихся в первую смену.