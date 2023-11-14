Из-за подаренного чиновнику коврика для йоги оказалась в суде жительница ЗКО

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жительницу Уральска не стали наказывать за подарок чиновнику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного суда по административным правонарушениям города

Фото: pixabay.com

21 июня 2023 года руководитель ОО «Академия здорового образа жизни» Б. за разрешение провести на стадионе Уральска мероприятие в честь Всемирного дня йоги подарила руководителю управления физической культуры и спорта коврик для занятия йогой и набор ножей общей стоимостью 5 833 тенге.

Госслужащий на следующий день передал эти подарки уполномоченному госоргану.

«Законодательство РК о противодействии коррупции предусматривает ограничение приема должностными лицами госорганов материального вознаграждения, подарков или услуг за действия, совершенные в пользу лиц, их предложивших.

Статья 676 КоАП предусматривает ответственность за предоставление физлицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», – напомнили в суде.

Б. апеллировала, что у нее не было умысла сделать подарок чиновнику за услугу.

Женщине грозил штраф в 200 МРП.

Однако суд, приняв во внимание конкретные обстоятельства административного дела, личность нарушительницы, характер правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и причиненного материального ущерба или иного вреда, освободил Б. от адмответственности в связи малозначительностью нарушения, ограничившись устным замечанием.

Постановление не вступило в силу.

 

#ЗКО #уральск #суд #подарок #чиновник

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