Из-за строительства LRT на одной из улиц Астаны изменят схему движения
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Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В связи с проведением работ на участках LRT, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак.
«Так, с 24 апреля по 30 ноября, на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан, планируется полное ограничение движения по улице Сыганак. Эти меры необходимы для выполнения работ по строительству 112-ой станции LRT с интеграцией со зданием БЦ «Абу Даби Плаза», - говорится в сообщении.
При этом, сквозные передвижения будут открыты по улице Акмешит и улице Туркестан.