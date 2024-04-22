Из-за строительства LRT на одной из улиц Астаны изменят схему движения

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с проведением работ на участках LRT, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак.

«Так, с 24 апреля по 30 ноября, на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан, планируется полное ограничение движения по улице Сыганак. Эти меры необходимы для выполнения работ по строительству 112-ой станции LRT с интеграцией со зданием БЦ «Абу Даби Плаза», - говорится в сообщении.

При этом, сквозные передвижения будут открыты по улице Акмешит и улице Туркестан.