Из-за женской сумочки оцепили перекресток возле Дома министерств в Астане
В столице пересечение улиц Кунаева и Мәңгілік Ел было оцеплено сотрудниками полиции из-за найденной женской сумочки, передает Inform.kz.
"К нам в 13:50 поступило сообщение о том, что на парковке неподалеку от пересечения улиц Кунаева и Мәңгілік Ел обнаружена бесхозная женская сумочка. На место сразу же выехали сотрудники полиции, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. В старой женской сумке находился лишь бумажный мусор", – сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Кылышбекова.
По ее словам, ограничение для передвижения пешеходов на перекрестке было снято в 14:24.