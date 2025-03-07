Избран новый глава Казахстанской фондовой биржи

Он займет пост с 31 марта

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Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 31 марта 2025 года председателем правления KASE со сроком полномочий до 01 июля 2026 года избран Адиль Мухамеджанов.

С 2021 года Адиль Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», до этого работал заместителем председателя правления KASE и ранее занимал различные должности в Департаменте монетарных операций Национального Банка.