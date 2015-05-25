Избранное от Никаса Сафронова

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
У жителей Шымкента появилась возможность познакомиться с творчеством художника благодаря поддерж­ке Министерства культуры и спорта РК. Экспозиция уже побывала в ряде городов Казахстана, России и Украины, Европы и Азии. Сам художник на открытие выставки не смог прибыть, но его арт-директор Наталья Христенко сообщила, что он непременно приедет в Шымкент в течение месяца, пока будут демонстрироваться работы. По ее словам, в нашей стране ценителей его творчества гораздо больше, чем где бы то ни было. Да и сам Никас Сафронов нередко подчеркивал свое трепетное отношение к Казахстану. Более того, в его планах – непременно отправится на пленэр, чтобы перенести на холст эмоции и впечатления от наших первозданных уголков природы.
Выставка под названием «Избранное» является своеобразным отражением жизни Никаса Сафронова, который жил во многих странах и имеет там почитателей своего таланта. Представлено более полутора сотни полотен, написанных за последние 20 лет в разных жанрах – от классического портрета до сюжетных композиций в авторском стиле DreamVision. Вся экспозиция построена на классической школе живописи, ведь художник всегда считал своим долгом побудить человека найти дорогу в музей или галерею, что зачастую служит первым шагом приобщения к изобразительному искусству.
Из Южного Казахстана экспозиция отправится во Францию, где ее будет встречать Софи Лорен, с которой художника связывает давняя дружба. Кстати, портреты, широко представленные на выставке, позволяют узнать, насколько широк круг общения художника, сколько мировых знаменитостей позировали ему и имеют его работы в своих частных коллекциях. Общеизвестно, что основная часть произведений мастера находится в ведущих музеях и частных коллекциях российских и зарубежных звезд политики и культуры. Среди них – Софи Лорен, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Михаил Горбачев, Никита Михалков и многие другие.

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