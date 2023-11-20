Излишние требования к международным перевозчикам исключат в Казахстане

Излишние требования в сфере международных перевозок исключат в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры

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Транспортные прокуроры изучили приказ министра индустрии и инфраструктурного развития от 13 декабря 2022 года, который внес поправки в ряд нормативных актов в сфере регулирования международных автомобильных перевозок.

«Изменения усилили требования по получению допуска к осуществлению перевозок, срокам действия карточек допуска на транспорт и в целом создали условия, ухудшающие положение почти 6 тысяч отечественных перевозчиков, – констатировали в ГТП. – Это является следствием того, что профильное министерство приняло приказ без обязательного предварительного анализа того, как правовые нововведения отразятся на деятельности предпринимателей, попадающих под статус международных перевозчиков (статья 82 Предпринимательского кодекса).

Поэтому транспортная прокуратура в своем представлении поставила ряд вопросов перед вновь созданным министерством транспорта по устранению нарушений законности и упрощению разрешительных процедур для ведения бизнеса в данной сфере.

На сегодня Минтранспорта совместно с другими уполномоченными органами выработало новые поправки, которые предполагают исключение из приказа излишних документов и сведений, предоставляемых перевозчиками, поскольку ряд необходимой от них информации уже имеется в цифровых базах данных госорганов (декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду, копии трудовых договоров с водителями и так далее), поделились итогами в надзорном органе.

Это позволит на треть сократить пакет документации и значительно смягчить требования к перевозчикам.