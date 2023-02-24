Об изменениях в расписании рейсов в аэропорту Астаны предупреждают пассажиров

Расписание рейсов авиакомпаний меняется из-за ремонтных работ в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

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В аэропорту Астаны c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11:00 до 18:00 ежедневно) будет проводиться плановый ремонт взлетно-посадочной полосы.

В этой связи авиакомпания Air Astana вносит необходимые изменения в расписание полетов из/в столицу.

"Рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время. Пассажирам затронутых рейсов предлагаются бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения", – говорится в сообщении перевозчика.

За расписанием рейсов можно следить на сайте, по вопросам возврата и перебронирования обращаться сюда.