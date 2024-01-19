Изменился состав Национального курултая

В него вошли общественные деятели, учители, депутаты и другие лица, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности – Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Юрий Шин, Қазақстанның Еңбек Ері, учитель средней школы-лицея №7 г. Семей Алма Шукыжанова, депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев, Никита Шаталов, председатель правления-ректор Zhubanov university Лаура Карабасова, спортсменка по пара легкой атлетике Айсулу Сулейменова, лидер дунганского этноса Лугмар Буларов, телеведущая, журналист информационного агентства «Азаттық рухы» Кристина Гринько.

​Кроме того, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов. Из состава Национального курултая выведены Б. Алтеев, А. Толамисов, Г. Канай, С. Огай, Ж. Дайрабаев, К. Майгельдинов, Б. Уали, А. Тимощенко-Боровикова, С. Сарыбай, Д. Турлыханов, А. Лодочников, С. Куранбек, Э. Суларов.

​В настоящее время ведется работа по подготовке к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдет этой весной, как было анонсировано в интервью Главы государства в газете «Egemen Qazaqstan».