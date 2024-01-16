Износ станций и дефицит электроэнергии: как Минэнерго решит эту проблему

Правительство, Энергетика
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Аменова Дана
Корреспондент

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил во вторник на заседании правительства ситуацию по энергетическому комплексу страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, министерство энергетики для покрытия дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработало план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод новых генерирующих мощностей в объеме до 35 ГВт.

За счет проведения реконструкции и расширения действующих электрических станций будет обеспечено дополнительно 5,6 ГВт. В числе таких проектов строительство блока № 7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт (2027 год), строительство котлоагрегата и замена турбины на Карагандинской ТЭЦ-3 (120 МВт в 2026 году) и расширение ПГУ ТОО Karabatan Utility Solution с 310 МВт до 620 МВт (2027 год). Также планом предусмотрено строительство новой генерации, мощностью 6,7 ГВт.

Предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт.

В городе Жезказган предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года. Также на разных этапах ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт со стратегическими инвесторами.

В рамках аукционов по отбору проектов ВИЭ министерство разработало и утвердило график проведения аукционных торгов на 5-летний период. Общая выставленная мощность на аукционе составила 6,7 ГВт, при этом по итогам проведенных торгов до конца 2027 года планируется ввести 592 МВт.

Новая архитектура национальных электрических станций позволит обеспечить внесение в энергобаланс возобновляемого потенциала Прикаспийского, Приаральского, Восточного и Южного Казахстана, существенно увеличит экспортный и транзитный потенциал.

Напомним, на заседании правительства глава ведомства отметил, что Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме. На сегодняшний день функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ на 2,8 ГВт.

Премьер-Министр  Алихан Смаилов дал ряд поручений, касающихся энергокомплекса. 

#Правительство #дефицит #Саткалиев #энергетика #станции

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