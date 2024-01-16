Алихан Смаилов указал акиматам на их недочеты по развитию электросетей

Премьер-Министр подчеркнул на заседании правительства, что электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения и эффективного развития экономики страны, передает Kazpravda.kz . со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства

«Глава государства в своем Послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 ГВт. Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в 2 раза. Для этого нам нужно опережающее развитие энергетической отрасли», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, дисбаланс энергосистемы РК в пиковые периоды приводит к сбоям и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий. Согласно прогнозам, энергопотребление будет только расти. Поэтому в настоящее время ведется работа по вовлечению в энергобаланс страны газовых мощностей западных регионов.

«Наращивается генерация в Северной и Южной зонах. Так, в текущем году планируется завершение проекта по восстановлению 1-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1. Прорабатывается вопрос строительства новых ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В южных регионах реализуются проекты газовой генерации с завершением в 2025-2026 годах», — перечислил Премьер-Министр.

Он добавил, что для достижения 15-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году будут реализованы крупные проекты со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar.

«В целом до 2035 года планируется ввод порядка 26 ГВт базовой и маневренной генерации в Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Принимаемые меры позволят исключить нехватку электроэнергии и к 2030 году обеспечить ее резерв», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году был принят План мероприятий по развитию гидроэнергетики. Однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет нехватка водных ресурсов. В этой связи глава Правительства поручил до конца марта принять новый План до 2030 года.

По словам Премьер-Министра, также затягиваются вопросы реализации ранее начатых крупных проектов, одним из которых является строительство 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.

«В месячный срок надо обеспечить начало его реализации», — указал Алихан Смаилов.

Кроме того, нерешенным вопросом остается присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе. В связи с этим компании KEGOС поручено в текущем году приступить к строительству линии электропередачи «Актобе-Атырау».

«Министерством энергетики уже определены места по строительству новых объектов газовой генерации. Это города Кызылорда, Шымкент, Тараз, Актау, Атырау и Актобе. Нужно до конца февраля начать необходимые процедуры для реализации этих проектов», — отметил Премьер-Министр.

Он также указал на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей.