Планы по энергоснабжению озвучил глава Минэнерго

Правительство
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Аменова Дана
Корреспондент

На заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о состоянии казахстанской энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе выступления глава ведомства отметил, что Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме. На сегодняшний день функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ на 2,8 ГВт.

В целом по состоянию на 1 января 2024 года общий объем располагаемой мощности составил 20,4 ГВт, а максимум потребления в текущий осенне-зимний период – 16,6 ГВт.

В 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 млрд кВтч. Производство составило 112,8 млрд кВтч, импорт электрической энергии из сопредельных стран – 3,4 млрд кВтч, экспорт – 1,4 млрд кВтч.

Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматривается поэтапный ввод новых энергомощностей и модернизация существующих электрических станций.

При этом значительное снижение доли угольной генерации в объеме потребления электрической энергии будет обеспечено за счет ввода возобновляемых источников энергии и газовой генерации.

 

#Правительство #министр #энергетика

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