Изучение казахского омолаживает мозг

Постоянные зрители национального телеканала «Казахстан» наверняка вспомнят хрупкую, симпатичную ведущую с явно славянской внешностью. Программу «Мой Казахстан» Оксана Драчева вела на государственном языке, причем чистом и безупречном.

В то время она еще училась в университете по специальности переводчика-синхрониста. А сразу после окончания вуза открыла свою авторскую школу, которая вот уже семь лет остается на рынке.

– Казахский язык стал моим хлебом, – рассказывает Оксана. – Я работаю по образованию и по призванию. Люблю то, чем занимаюсь, поэтому казахский многое изменил в моей жизни.

История Оксаниной семьи в Казахстане началась с поколения прадедов, которые приехали сюда на поселение. Родиной эта страна стала для ее дедушек-бабушек и родителей – все они из небольшого городка Жанатас. Здесь до пяти лет жила и сама Оксана, пока семья не перебралась в Тараз. Там-то она и пошла в первый класс казахской школы. Говорит, так решила мама, посчитав, что знание государственного языка девочке никак не помешает.

Дальновидный выбор действительно определил ее будущее. К шестому классу Оксана хорошо владела разговорным казахским, а к окончанию школы точно знала, что будет изучать язык на факультете филологии и перевода. Для этого почти десять лет назад приехала в Алматы, где живет по сей день уже собственной семьей.

– Осмысленно выбрала специализацию по казахскому и русскому языкам для их сравнения, сопоставления и углубленного изучения, – делится наша собеседница.

Легко о сложном

Школа казахского языка, основанная Оксаной Набиевой (такую фамилию она теперь носит благодаря мужу-казаху), – это большой образовательный проект, где бизнес успешно соседствует с общедоступными языковыми практиками. Он включает офлайн-обучение на специальных курсах в Алматы и занятия с педагогами через Zoom. В школе работают 15 учителей, которые ежедневно проводят уроки для детей и взрослых. Сейчас в ней обучаются 600 человек.

Платформа основана на авторской методике, где есть два уровня для самостоя­тельного освоения казахского языка и третий, который проходят с педагогом. Система построена таким образом, что изучать предмет можно в индивидуальном режиме: есть уроки в записи, предлагаются интерактивные задания, игры, то есть студент может заниматься, где бы он ни находился, пусть даже в другой стране, и выполнять задания, когда ему удобно.

– Мы активно занимаемся корпоративным обучением – проводим занятия в компаниях, и такой формат довольно популярен, – добавляет Оксана. – Запускаем курсы, ориентируясь на разную аудиторию – у нас учатся школьники, студенты и очень взрослые люди.

И самое важное – язык, как считает филолог, совершенно невозможно изучать «механически». Поэтому учебный процесс строится так, чтобы вместе с грамматикой и произношением учащиеся познавали историю возникновения определенных слов, диалекты в регионах Казахстана, особую структуру построения предложений.

– Язык – это живой организм, на нем разговаривали многие поколения, а у этих людей была своя культура, отсюда складывается история появления определенных слов, диалектов, конструкций. Все это нужно изучать в совокупности. Так будет и интереснее, и полезнее, и понятнее, – считает основатель лингвистической школы.

Можно, если захотеть

Паблики на страницах школы Оксаны Набиевой в социальных сетях построены на тех же принципах: рассказывать о языке через культуру, историю, традиции казахского народа. А еще – делать это как можно проще и доходчивее. На интернет-ресурсах самой Оксаны много занимательного контента. По телевизионной традиции она часто выходит с микрофоном и камерой на улицы Алматы и проводит любопытные конкурсы на знание родного языка или учит несложным навыкам пользования казахским: как объяснить дорогу на улице, как купить продукты в магазине или к месту использовать народную пословицу.

– Сейчас много технологий, способных сделать обучение увлекательным, и мы максимально используем эти возможности, – утверждает Оксана. – К занятиям в нашей школе может присоединиться любой человек – с пяти лет до пенсионного возраста. У нас есть ученики, которые в 65 лет начинают учить казахский и осваивают его.

Кстати, большой плюс языковой прак­тики в почтенном возрасте – активация нейронных связей. Как известно, любое новое знание заставляет головной мозг усиленно работать, и создание новых контактов между нервными клетками, образно говоря, омолаживает его. Потому-то изучение языков весьма полезно для ментального здоровья, да и в жизни это всегда пригодится.

Оксану казахский язык увлек своим звучанием. Да и практическая часть этого увлечения оказалась романтической, как признается сама девушка:

– Замечательно, когда можно прочитать «Путь Абая» на языке оригинала, понять глубокий смысл стихотворения Макатаева или песни в исполнении Куляш Байсеитовой. Я считаю, даже музыка Калдаякова совсем иначе звучит, если ты понимаешь слова положенной на нее песни, иначе не ощутить их тонкие интонации и особые смыслы.

Чтобы казахский легче осваивался, Оксана Набиева советует следовать нескольким правилам. Во-первых, нужно выбросить из головы стереотип, что казахский сложен и его невозможно выучить. Во-вторых, приступая к занятиям, не стоит пренебрегать грамматикой: она действительно непростая, но без знания, например, окончаний, не заговорить. В-третьих, не нужно стремиться к быстрому переходу на литературный язык. Это невозможно. Путь к красивой, образной речи лежит через освоение базовых уровней – от разговорного через чтение литературы к высокому. Ну и, наконец, не стоит ждать, что начать свободно разговаривать даже на простом казахском получится через месяц-полтора.

– Чуда ждать не стоит – никто еще не проснулся утром говорящим на неродном языке. Нужно трудиться: открывать учебники, вести тетради, смотреть уроки. Благо в век технологий все это очень просто благодаря Интернету. Я уверена, изучить казахский в совершенстве можно в любом возрасте и человеку из любой языковой группы. С нуля в течение года вполне осваивается разговорный, дальше надо читать много книг, газет, журналов, чтобы постичь литературный казахский язык, – уверена педагог.

Дочь Оксаны назвали красивым именем Аянат, чтобы она всегда помнила, что по отцу она казашка. На этом «национальный вопрос» в семье закрыт. Тем более что безупречное владение двумя древними и прекрасными языками ей обеспечено от рождения.