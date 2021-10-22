Коронавирус
Известного блогера могут наказать за пранк после вакцинации
Известного казахстанского вайнера, актера Мейржана Туребаева могут наказать за пранк над медицинскими работниками в пункте вакцинации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».    

Вайнер на своей странице в Instagram опубликовал видео, где шутит над медиками после вакцинации от коронавируса.

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что на видео были запечатлены сотрудники городской поликлиники №4.

«Руководством поликлиники будет передано заявление в компетентные органы для принятия мер административной ответственности», - отметили в пресс-службе УОЗ. Сообщается, что Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения запрещает вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также граждан Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 80–1 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников», проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф для физических лиц в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

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