Общество
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Алмат Шакирбаев

Будущее определит сам народ

Известные творческие деятели высказались о роли предстоящего референдума в дальнейшей судьбе страны. Именно об этом шла речь на заседании «круглого стола» в Алматы, в работе которого принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев.

В своем вступительном слове М. Отарбаев отметил, что будущее республики сегодня волнует каждого неравнодушного казахстанца. Стремление сохранить государственность и суверенитет страны, сделать ее экономически успешной и демократически развитой стало катализатором идеи строительства Нового Казахстана, о котором объявил Глава государства.

– Информации о предстоящем референдуме по внесению изменений в Конституцию страны в СМИ сегодня достаточно. Но мне непосредственно в беседе с вами, известными творческими деятелями, к чьим словам прислушивается народ, в открытом и честном разговоре хотелось бы услышать ваше мнение и донести его до Главы государства, с тем чтобы сказанное вами сыграло свою положительную роль в предстоящих демократических преобразованиях, – сказал советник Президента.

К слову, Малик Отарбаев как член Союза писателей РК и автор известных пьес и драматических произведений, хорошо знаком прак­тически со всеми участниками встречи, что позволило придать разговору доверительный и откровенный тон. Как известно, среди литераторов и писателей особенно остро обсуждаются любые промахи и ошибки, допускаемые властями. Поэтому нацеленность на открытый обмен мнениями была полностью реализована.

Известный поэт Маралтай Райымбек признался, что впервые на подобную встречу пришел с заготовленным текстом, так как референдум считает важным и очень ответственным мероприятием.

– Если мы хотим построить Новый Казахстан, то перемены необходимы. Поэтому я всецело поддерживаю проведение референдума и верю, что его итоги позволят нам сделать жизнь людей более качественной и достойной, – отметил он.

Он также напомнил слова выдающегося тюркского поэта и мыслителя Юсуфа Баласагуни о том, что «государство определяется наличием права и диктатуры закона».

– Если мы будем опираться на эти столпы, страна достигнет больших высот, – заявил Маралтай Райымбек.

Ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева, известный актер Азамат Сатыбалды остановился на вопросе доверия к власти.

– Чтобы вернуть доверие к власти, нужны соответствующие законы. И на этом большом пути референдум – только первый, хотя и очень значимый шаг, – сказал он. – Я лично на выборах президента страны голосовал за Касым-Жомарта Токаева, потому что уважаю его позицию, его методы работы. Он и сейчас проводит открытую и прозрачную политику, и мы должны в этом ему помогать и поддерживать.

О том, что демократические реформы назрели давно, говорил в своем выступлении заместитель генерального директора РГП «Ғылым ордасы» Нурлан Сейдин. По его словам, проводя конституционные реформы, Президент берет на себя большую ответственность. В то же время его решительность вселяет уверенность в том, что предстоящие преобразования принесут свои плоды. Люди заинтересованы в них.

– Недавняя встреча Президента с представителями деловых кругов страны показала степень искренности власти, ее желание честно решать самые актуальные проблемы. Мы все связываем свою жизнь со своей родиной и должны быть ответственны за ее будущее, – отметил Нурлан Сейдин.

Поэт-импровизатор Ринат Заитов также полностью поддержал идею проведения референдума.

– Считаю, что своим участием в референдуме народ Казахстана должен дать Президенту карт-бланш на дальнейшие действия по демократизации общества. Эту необходимость сегодня ясно осознает и хорошо понимает каждый из нас. Изменения в Конституцию позволят Главе государства защитить права тех, кто подвергался преследованиям, в том числе тех, кто был незаконно задержан после январских событий, – выразил свое мнение акын, известный своими острыми высказываниям в адрес власть имущих.

Свое мнение о предстоящем плебисците и его роли в определении демократического курса страны высказали также поэт Саят Камшыгер, писатель и драматург Мадина Омарова, правовед Казыбек Дауталиев и другие участники встречи.

Подытоживая состоявшийся разговор, советник Президента Малик Отарбаев поблагодарил собеседников за откровенность и обещал донести все изложенные мнения до Главы государства.

– Объявляя о предстоящей политической реформе, Президент, конечно же, в первую очередь опирался на мнение народа Казахстана, чтобы автором перемен стало все население страны. Главное решение должно приниматься народом, и будущее определит сам народ. Именно этим продиктовано решение Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума, – подчеркнул, завершая встречу, Малик Отарбаев.

Популярное

Все
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
В центре внимания – молодежь
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Сказание о Коркыте
«Народный артист» возвращается
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Общество
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказа…
Общество
Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения на зас…
Общество
Предприниматель рассказал о встрече Токаева с крупными бизн…
Общество
Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]