Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Будущее определит сам народ

Известные творческие деятели высказались о роли предстоящего референдума в дальнейшей судьбе страны. Именно об этом шла речь на заседании «круглого стола» в Алматы, в работе которого принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев.

В своем вступительном слове М. Отарбаев отметил, что будущее республики сегодня волнует каждого неравнодушного казахстанца. Стремление сохранить государственность и суверенитет страны, сделать ее экономически успешной и демократически развитой стало катализатором идеи строительства Нового Казахстана, о котором объявил Глава государства.

– Информации о предстоящем референдуме по внесению изменений в Конституцию страны в СМИ сегодня достаточно. Но мне непосредственно в беседе с вами, известными творческими деятелями, к чьим словам прислушивается народ, в открытом и честном разговоре хотелось бы услышать ваше мнение и донести его до Главы государства, с тем чтобы сказанное вами сыграло свою положительную роль в предстоящих демократических преобразованиях, – сказал советник Президента.

К слову, Малик Отарбаев как член Союза писателей РК и автор известных пьес и драматических произведений, хорошо знаком прак­тически со всеми участниками встречи, что позволило придать разговору доверительный и откровенный тон. Как известно, среди литераторов и писателей особенно остро обсуждаются любые промахи и ошибки, допускаемые властями. Поэтому нацеленность на открытый обмен мнениями была полностью реализована.

Известный поэт Маралтай Райымбек признался, что впервые на подобную встречу пришел с заготовленным текстом, так как референдум считает важным и очень ответственным мероприятием.

– Если мы хотим построить Новый Казахстан, то перемены необходимы. Поэтому я всецело поддерживаю проведение референдума и верю, что его итоги позволят нам сделать жизнь людей более качественной и достойной, – отметил он.

Он также напомнил слова выдающегося тюркского поэта и мыслителя Юсуфа Баласагуни о том, что «государство определяется наличием права и диктатуры закона».

– Если мы будем опираться на эти столпы, страна достигнет больших высот, – заявил Маралтай Райымбек.

Ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева, известный актер Азамат Сатыбалды остановился на вопросе доверия к власти.

– Чтобы вернуть доверие к власти, нужны соответствующие законы. И на этом большом пути референдум – только первый, хотя и очень значимый шаг, – сказал он. – Я лично на выборах президента страны голосовал за Касым-Жомарта Токаева, потому что уважаю его позицию, его методы работы. Он и сейчас проводит открытую и прозрачную политику, и мы должны в этом ему помогать и поддерживать.

О том, что демократические реформы назрели давно, говорил в своем выступлении заместитель генерального директора РГП «Ғылым ордасы» Нурлан Сейдин. По его словам, проводя конституционные реформы, Президент берет на себя большую ответственность. В то же время его решительность вселяет уверенность в том, что предстоящие преобразования принесут свои плоды. Люди заинтересованы в них.

– Недавняя встреча Президента с представителями деловых кругов страны показала степень искренности власти, ее желание честно решать самые актуальные проблемы. Мы все связываем свою жизнь со своей родиной и должны быть ответственны за ее будущее, – отметил Нурлан Сейдин.

Поэт-импровизатор Ринат Заитов также полностью поддержал идею проведения референдума.

– Считаю, что своим участием в референдуме народ Казахстана должен дать Президенту карт-бланш на дальнейшие действия по демократизации общества. Эту необходимость сегодня ясно осознает и хорошо понимает каждый из нас. Изменения в Конституцию позволят Главе государства защитить права тех, кто подвергался преследованиям, в том числе тех, кто был незаконно задержан после январских событий, – выразил свое мнение акын, известный своими острыми высказываниям в адрес власть имущих.

Свое мнение о предстоящем плебисците и его роли в определении демократического курса страны высказали также поэт Саят Камшыгер, писатель и драматург Мадина Омарова, правовед Казыбек Дауталиев и другие участники встречи.

Подытоживая состоявшийся разговор, советник Президента Малик Отарбаев поблагодарил собеседников за откровенность и обещал донести все изложенные мнения до Главы государства.

– Объявляя о предстоящей политической реформе, Президент, конечно же, в первую очередь опирался на мнение народа Казахстана, чтобы автором перемен стало все население страны. Главное решение должно приниматься народом, и будущее определит сам народ. Именно этим продиктовано решение Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума, – подчеркнул, завершая встречу, Малик Отарбаев.