Скриншот с видео Антикоррупционной службы
Спорт
Олимпийский призер будет тренировать казахстанских борцов с коррупцией

Известный казахстанский боксер серебряный призер Олимпийских игр Василий Левит вступил в ряды Антикоррупционной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Василий Левит назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.

«Перед ним ставится задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников Антикоррупционной службы, а также популяризации службы в правоохранительных органах», – уточнили в ведомстве.

Василий Левит родился в 1988 году в Костанайской области. Образование – высшее.

Заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), двукратный призер чемпионатов Азии (2019, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров по боксу.

За вклад в развитие страны награжден орденом «Барыс» II степени.

 

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