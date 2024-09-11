Известный российский хирург прооперировал 14 детей в Шымкенте

Лечение для пациентов было бесплатным в рамках менторского проекта Mumkindik от Корпоративного Фонда «Жұлдызай». Также хирург провел мастер-класс, в ходе которого отечественные специалисты изучили инновационные методики, обменялись опытом и повысили квалификацию.

Операции проходили на базе Шымкентской городской детской клинической больницы. Казахстанские хирурги освоили инновационные методики оперативного лечения на нижние конечности.

Мама 11-летнего пациента рассказывает:

«Сауран родился с диагнозом ДЦП на 29 неделе беременности. В голове сына есть киста, до этого мы лечились по неврологии. Он ходит, но очень криво наступает на ноги. Это его первая операция, и я надеюсь на лучшее. Не могу описать словами свои чувства. Мы боремся уже 11 лет, верю в своего ребенка, что он будет ходить как все. У меня была мечта свозить Саурана на лечение в зарубежные клиники, потому что видела, как дети после этого начинают ходить. Но нам посчастливилось попасть к российскому специалисту, не выезжая за пределы страны. От всего материнского сердца благодарю Фонд «Жұлдызай» за возможность провести такую операцию у нас. Ожидаю только хороший результат».