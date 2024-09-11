Известный российский хирург прооперировал 14 детей в Шымкенте

Здравоохранение
132

14 юных казахстанцев с пороками развития прооперировал в Шымкенте известный травматолог-ортопед российского «НМИЦ здоровья детей» Павел Зубков

Лечение для пациентов было бесплатным в рамках менторского проекта Mumkindik от Корпоративного Фонда «Жұлдызай». Также хирург провел мастер-класс, в ходе которого отечественные специалисты изучили инновационные методики, обменялись опытом и повысили квалификацию.

Операции проходили на базе Шымкентской городской детской клинической больницы. Казахстанские хирурги освоили инновационные методики оперативного лечения на нижние конечности.

Мама 11-летнего пациента рассказывает:

«Сауран родился с диагнозом ДЦП на 29 неделе беременности. В голове сына есть киста, до этого мы лечились по неврологии. Он ходит, но очень криво наступает на ноги. Это его первая операция, и я надеюсь на лучшее. Не могу описать словами свои чувства. Мы боремся уже 11 лет, верю в своего ребенка, что он будет ходить как все. У меня была мечта свозить Саурана на лечение в зарубежные клиники, потому что видела, как дети после этого начинают ходить. Но нам посчастливилось попасть к российскому специалисту, не выезжая за пределы страны. От всего материнского сердца благодарю Фонд «Жұлдызай» за возможность провести такую операцию у нас. Ожидаю только хороший результат».

Напомним, с начала 2024 года по программе Mumkindik проведено 87 технологичных операций, почти 200 детей получили консультации у первоклассных зарубежных специалистов. Проект поддерживается строительным холдингом BI Group и его сотрудниками, покрывающими гонорар и все расходы привлеченных профессоров.

 

#Шымкент #хирург #ДЦП #доктор

Популярное

Все
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Не страшна АЭС средь полей зеленых
Субсидии за несуществующее молоко
«Рахмановские ключи» вернули государству
Доброе сердце полицейского
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания
Не используешь землю – верни!
И все-таки виноват работодатель?
Больницам прописали финансовую гигиену
Число жертв мошенников продолжает расти
Выбирал наивных и доверчивых
В Кульсары 60 семей справили новоселье
Была бы картошка, а чипсы сделаем!
«Аламан құрақ» – в Книге рекордов
Решаются проблемы аварийных школ
Новые объекты появятся на месте старого города
Подготовка квалифицированных кадров требует перезагрузки
Что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале
Старт сезона у «Барыса» не задался
Двигаться в одном направлении призывают ученые из Германии и Казахстана
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Когда дадут отопление в Астане
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ
Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старшему поколению
Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника
Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал житель ЗКО
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

В поликлиниках Кызылорды неправильно назначали детям лекарс…
У 11 жителей Алматинской области подтвердился диагноз «сиби…
По делу об отравлении детей в Мангистауской области создана…
Минздрав внедрит Face-ID для борьбы с приписками в поликлин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]