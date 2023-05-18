Известный врач показал масштабы вейповой эпидемии среди детей в Казахстане (видео)

Лидеры общественности и религиозных конфессий поддержали Министерство здравоохранения РК заявлением о запрете вейпов в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Сегодня на брифинге в Астане главы духовенства и неправительственные лидеры выступили с совместным заявлением по запрету оборота электронных сигарет (вейпов) в Казахстане.

По словам участников мероприятия, электронные сигареты стали нормой в школах и болью родителей, а дети, не осознавая вреда, быстро привыкают к ним.

Масштабы проблемы наглядно продемонстрировал председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» доктор медицинских наук Абай Байгенжин.

«Это мне недавно передал директор детского оздоровительного лагеря в Боровом, – сказал он, выложив на стол более двух десятков вейпов. – Во время зимних каникул школьники потребляли и оставили в мусорке. Это результаты сбора из одной урны!»

Эти электронные сигареты второго поколения ароматизированные, потому потребляются чаще, обратил внимание спикер. Между тем, по данным исследований санэпидслужбы Казахстана, в них больше никотина, чем в обычной сигарете, в 68-70 раз.

Не до конца изучен химический состав ароматизаторов в вейпах, коих 16 тысяч видов, однако доподлинно известно, что в них содержатся канцерогенные вещества, предупредил врач.

Участники брифинга выразили солидарность с казахстанскими родителями, обратившимися к президенту страны с петицией о полном запрете вейпов. К настоящему времени собрано уже более 17 тысяч подписей.